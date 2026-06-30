Una llamativa secuencia de hechos ocurrida este lunes terminó con la víctima de un robo detenida luego de herir con un cuchillo al hombre señalado como el autor del ilícito, quien horas antes había ingresado a su vivienda y sustraído distintos efectos personales.

Todo comenzó durante la mañana, cuando una mujer de apellido Cristino salió de su casa, ubicada en el barrio Valle Grande, para dirigirse al domicilio de su madre, en Chimbas, donde tenía previsto realizar tareas de limpieza.

Durante su ausencia, un sujeto identificado como Fernando Campoy ingresó a la vivienda y se llevó dos pares de zapatillas, un perfume y una bolsa con juguitos.

De acuerdo con la investigación, Campoy regresó posteriormente a su domicilio, también situado en el barrio Valle Grande. Según manifestó su pareja, llegó en un avanzado estado de consumo de estupefacientes e intentó acostarse. En ese contexto habría agredido a una menor de edad que se encontraba durmiendo, situación que provocó un fuerte altercado dentro de la vivienda.

Ante el episodio, la mujer llamó a la Policía para solicitar ayuda. Antes de que los efectivos llegaran, Campoy escapó del lugar. Sin embargo, su pareja entregó a los uniformados los elementos que el sospechoso había llevado a la casa y, además, se comunicó con Cristino para informarle que esos objetos coincidían con los que le habían sido sustraídos horas antes.

Ya durante la tarde, Campoy regresó nuevamente a la vivienda. Fue entonces cuando Cristino, acompañada por su esposo y por hermanos de este, se dirigió hasta el lugar para reclamarle por el robo.

El encuentro derivó en una fuerte discusión que terminó cuando la mujer le produjo un corte con un cuchillo en una de sus piernas. Tras la agresión, Campoy volvió a escapar.

Horas más tarde, el sospechoso fue detenido en el departamento de Rivadavia, aunque por una contravención y no por el robo denunciado durante la mañana.

En paralelo, la pareja de Campoy volvió a requerir la presencia policial debido a la situación de violencia registrada en la vivienda. Como consecuencia de esa intervención, los efectivos detuvieron a Cristino por la lesión ocasionada al presunto ladrón.

Hasta el momento, Campoy no habría radicado una denuncia penal contra la mujer por la agresión sufrida. La investigación continúa para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados y el eventual avance de las actuaciones tanto por el robo como por el episodio de violencia .