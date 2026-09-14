La investigación por el robo al Club Atlético Unión de Villa Krause avanzó con la imputación de dos personas por encubrimiento, mientras continúa la búsqueda de un tercer sospechoso, señalado como el posible autor material del hecho. Parte de la indumentaria sustraída fue recuperada durante allanamientos realizados en Rawson.

Martín Aníbal Fernández y Carina Ivana Chumbita quedaron formalmente vinculados a la causa después de que la Brigada de Investigaciones Sur encontrara prendas oficiales del club en domicilios relacionados con ambos.

Los procedimientos permitieron recuperar más de 50 elementos que habían sido denunciados como robados, entre camisetas, pantalones, conjuntos de entrenamiento, camperas, ropa térmica y medias.

El hallazgo derivó en que Fernández y Chumbita fueran imputados por encubrimiento. Por el momento, la investigación no los ubica como los presuntos autores materiales del robo ocurrido en las instalaciones de Unión.

Uno seguirá detenido

Durante la audiencia ante el juez Diego Sanz se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación penal preparatoria.

Además, se resolvieron distintas medidas cautelares para los imputados. Fernández continuará detenido con prisión preventiva durante dos meses, mientras que Chumbita recuperó la libertad y seguirá sometida al proceso judicial.

Buscan al supuesto autor del robo

La causa todavía tiene un tercer involucrado que permanece prófugo. De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, este hombre habría tenido una participación directa en el robo y podría ser quien ingresó a las instalaciones del club para sustraer la indumentaria.

La pesquisa continuará ahora enfocada en localizarlo y determinar cómo se produjo el hecho, además de establecer qué participación tuvo cada uno de los involucrados.

El robo generó un importante perjuicio para Unión de Villa Krause, ya que las prendas estaban destinadas al plantel de la institución. Según las estimaciones realizadas desde el club, las pérdidas rondaron los $10 millones.

La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por el presidente de Unión, Enrique Tello, y derivó en cuatro allanamientos simultáneos en distintos puntos de Rawson.