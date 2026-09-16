Robo de $20.000.000 a la joyería: una hermana del menor fue imputada

La causa iniciada a partir del atraco perpetrado contra la Joyería J&M, situada en la Peatonal Tucumán del centro sanjuanino, registró su primera imputación formal. Durante una audiencia judicial, la fiscalía formuló cargos por encubrimiento contra la hermana de un menor de 15 años señalado como uno de los ejecutores del hecho. El joven se encuentra bajo el Régimen Penal Juvenil, mientras que el otro sospechoso mayor de edad continúa prófugo.

La acusada fue identificada como Sol Guadalupe Páez Velázquez, de 21 años. Su madre, Ivana Velázquez, ya registraba una imputación desde el 28 de agosto en un expediente paralelo, también por ocultar objetos sustraídos anteriormente por el mismo adolescente.

El delito investigado se produjo durante la madrugada del 3 de agosto, cuando dos sujetos violentaron la puerta de acceso principal de vidrio del comercio. De acuerdo con las actuaciones, sustrajeron cerca de 150 relojes de diversas marcas, además de cadenas, pulseras, anillos y prendedores de oro y plata. La totalidad del botín fue valorada en $20.000.000. El rastreo de las cámaras de seguridad y el análisis de la motocicleta empleada para la fuga resultaron determinantes para el avance de las medidas.

El estudio de los registros fílmicos y las tareas de campo permitieron establecer las fisonomías de los sospechosos. De esa forma se identificó al chico de 15 años y a un adulto individualizado como Brian Miranda, de 22 años. Ambos figuran asimismo vinculados al robo perpetrado contra la familia Bonanno, expediente en el cual resultó condenado Roberto Castro Pacheco a tres años de prisión en ejecución condicional por haber prestado movilidad para el traslado y la posterior huida de los ejecutores.

El vínculo de Páez Velázquez con la sustracción en la joyería se confirmó tras un allanamiento concretado el 6 de agosto en una vivienda de la Villa María, en el departamento Chimbas. En el fondo del inmueble, enterrados y guardados en una mochila, los pesquisas hallaron joyas y soportes de relojes que luego fueron reconocidos por los propietarios del local damnificado.

En el desarrollo de la audiencia, el fiscal Leonardo Villalba detalló la plataforma fáctica e imputó a la joven por el delito de encubrimiento, precisando además que aún resta incorporar la planilla de antecedentes de la imputada. La acusada contó con la asistencia de la abogada defensora María Filomena Noriega y optó por no prestar declaración. Durante el acto se informó la existencia de un acuerdo previo entre las partes para tramitar un juicio abreviado con una pena estimada en seis meses de prisión en suspenso.

Debido a la falta de la planilla de antecedentes, el juez de garantías Roberto García Montilla dispuso un cuarto intermedio de 72 horas. Tras la reanudación de la audiencia, el magistrado evaluará la homologación del acuerdo fijado entre la acusación y la defensa.