Robo de cubiertas de la Policía: fueron 90 y era para ponerse una gomería

La fiscal Claudia Salica confirmó que un cabo de la Policía de San Juan quedó involucrado en una investigación luego de que un relevamiento detectara el faltante de 90 neumáticos del D4, el área de automotores de la fuerza. El caso surgió durante un allanamiento realizado por otra investigación y, según explicó la funcionaria, parte de las cubiertas fueron encontradas en viviendas vinculadas al policía, quien habría manifestado que tenía previsto utilizarlas para un emprendimiento de gomería.

“En principio, nosotros iniciamos actuaciones investigativas en el marco de lo que continúa sucediendo, que es el robo de ruedas de auxilio, donde hay sujetos no identificados”, explicó la funcionaria.

La fiscal detalló que, por la modalidad de investigación, se unificaron alrededor de 12 legajos correspondientes a hechos ocurridos entre junio y julio. En ese contexto, los investigadores recibieron información sobre una vivienda del barrio Natania 20 donde se estarían recibiendo y acumulando neumáticos.

“Se solicita un allanamiento, se procede y la propietaria de esta vivienda manifiesta que ella es cuñada del policía y que tenía estas ruedas al solo efecto de su custodia, para guardarlas ahí porque esta persona no tenía dónde dejarlas”, relató.

Luego, los investigadores allanaron el domicilio del cabo. Como no se encontraba allí, se procedió a incautar su teléfono celular para recolectar evidencia. Posteriormente, el efectivo se presentó voluntariamente en una comisaría y quedó detenido.

El faltante dentro de la Policía

El dato que modificó el rumbo de la investigación apareció cuando se realizó un relevamiento de los neumáticos pertenecientes a la fuerza. “Con la investigación de la Policía se hace un stock y un relevamiento de los neumáticos que tiene actualmente el D4, que es la parte de automotores de la Policía de San Juan, y dan cuenta de un faltante de 90 neumáticos”, señaló Salica.

A partir de ese resultado, la fiscal ordenó reconocer las cubiertas que habían sido secuestradas durante los allanamientos. “Dispuse que se haga un reconocimiento de las ruedas secuestradas a Narváez y ahí efectivamente reconocen que las ruedas secuestradas son las que pertenecen, en principio, a la Policía de San Juan”, sostuvo.

Hasta el momento fueron identificadas 28 cubiertas como pertenecientes a la fuerza. El resto continúa sin ser localizado. “De las 90, hay 28, por lo que faltarían unas 62 que no se sabe dónde están”, afirmó la fiscal.

La idea de abrir una gomería

Durante el procedimiento, la cuñada del policía explicó a los investigadores por qué las cubiertas estaban en su vivienda y quién se las había llevado. “Él había manifestado también que estaban por realizar un emprendimiento de poner una gomería”, agregó la fiscal.

Salica aclaró que, en principio, el cabo no sería quien ejecutaba los robos de ruedas de auxilio que dieron origen a la investigación. “La investigación empieza por el robo de vehículos particulares, hacemos este allanamiento y después surge este delito. No era un delito que se estaba investigando, sino algo que surge en un allanamiento”, explicó.

Qué resolvió la Justicia

El cabo llevaba varios años dentro de la fuerza y cumplía funciones como gomero en el D4. Tras la audiencia de formalización, la Justicia estableció un plazo de ocho meses para continuar con la investigación.

El acusado quedó en libertad, aunque deberá cumplir reglas de conducta durante el proceso. “Tiene la obligación de presentarse periódicamente, cada 15 días, en la comisaría y someterse al proceso”, precisó.