Robó en una ferretería, podía quedar libre y pidió que lo enviaran al penal

Un joven de 19 años fue detenido tras intentar robar en una ferretería de Chimbas. Aunque no tenía antecedentes y Fiscalía y Defensa habían acordado una suspensión de juicio a prueba, el acusado rechazó la posibilidad de recuperar la libertad y pidió ser condenado y enviado al penal. Ante su postura, el juez suspendió la audiencia y ordenó una evaluación de su estado de salud mental.

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves 3 de septiembre, alrededor de las 4.45, en la ferretería “El Viejo César”, ubicada sobre calle Mendoza, en Chimbas. Según la investigación, Esequiel Agustín Anés, de 19 años, ingresó al comercio después de romper uno de los barrotes de una ventana.

Una vez dentro, comenzó a retirar distintos elementos, entre ellos bordeadoras, cables, mechas, una balanza eléctrica, una amoladora, pegamento y focos de luz. Parte de los objetos fueron entregados a otras personas que se encontraban en el exterior y cuyas identidades todavía no fueron determinadas.

El robo quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. En las imágenes también se observa el momento en que Anés intentó salir por el mismo lugar por el que había ingresado, pero quedó atascado entre las rejas.

La situación fue advertida por vecinos de viviendas cercanas, quienes escucharon ruidos y dieron aviso al 911. Personal policial llegó poco después y encontró al joven atrapado en la ventana. Durante el procedimiento fueron recuperados algunos de los elementos sustraídos, que posteriormente fueron reconocidos por el propietario del comercio.

Por el hecho intervino el sistema de Flagrancia. El fiscal Fernando Bonomo imputó al joven por el delito de robo simple.

Rechazó la salida que habían acordado Fiscalía y Defensa

Este viernes, Anés fue trasladado a los tribunales de Flagrancia, donde se realizó una audiencia ante el juez Ricardo Moine. Debido a que se trataba de una persona joven y sin antecedentes penales, el fiscal Bonomo y el defensor oficial Facundo Gil acordaron solicitar la suspensión de juicio a prueba.

La propuesta contemplaba que el acusado recuperara la libertad bajo determinadas condiciones, entre ellas la realización de trabajos comunitarios y el pago de una suma de dinero.

Sin embargo, cuando el juez le preguntó si aceptaba el acuerdo, Anés se negó. Según fuentes judiciales, manifestó que quería ser condenado y enviado al Servicio Penitenciario Provincial de Chimbas.

La decisión sorprendió a las partes. Tanto el juez como el fiscal y el defensor le explicaron que tenía la posibilidad de recuperar la libertad y que la probation constituía una alternativa favorable frente a la acusación. Pese a esas explicaciones, el joven mantuvo su postura.

Ordenaron una evaluación psicológica y psiquiátrica

Ante la conducta del acusado, el magistrado decidió suspender la audiencia y solicitar una evaluación de su estado de salud mental. El objetivo será determinar si comprende el alcance de las decisiones que está tomando y si presenta alguna alteración que pueda afectar su capacidad para comprender el proceso judicial.

La evaluación estará a cargo de profesionales de Psicología y Psiquiatría del Poder Judicial. Además, durante este período el joven continuará detenido y bajo vigilancia para preservar su integridad física.

La medida también tomó en cuenta una versión surgida durante la detención, según la cual Anés habría intentado agredirse o quitarse la vida. Esta circunstancia deberá ser evaluada por los profesionales y no implica, por sí misma, un diagnóstico.

La audiencia quedó suspendida hasta que la junta médica entregue su informe. A partir de esos resultados, la Justicia determinará cómo continuar con el proceso y qué decisión corresponde adoptar respecto de la situación del joven.