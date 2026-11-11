La causa por el robo de indumentaria deportiva al Club Atlético Unión de Villa Krause tuvo una resolución para sus dos acusados. Martín Aníbal Fernández acordó un juicio abreviado y recibió una pena de siete meses de prisión efectiva, por lo que deberá cumplirla en el Penal de Chimbas. Por su parte, Carina Ivana Chumbita accedió a una suspensión de juicio a prueba y deberá pagarle $300.000 a la institución en cuotas.

La situación de ambos tuvo un desenlace diferente. En el caso de Chumbita, la calificación legal quedó finalmente en encubrimiento por receptación sospechosa. Es decir, no se pudo acreditar que hubiera sido quien ingresó al club y cometió el robo, pero sí se comprobó que tenía en su poder parte de la indumentaria sustraída. Como parte del acuerdo, deberá cumplir con la reparación económica de $300.000 en favor de Unión.

Caudia Salica, coordinadora UFI Delitos contra la Propiedad; Enrique Tello, presidente Unión e Ignacio Dominguez, ayudante fiscal

El caso se remonta al 23 de agosto, cuando delincuentes ingresaron a las instalaciones de la institución rawsina y sustrajeron una importante cantidad de indumentaria deportiva. Para entrar, rompieron una de las ventanas de la Secretaría del club. Entre los elementos robados había camisetas, pantalones, camperas, buzos y otras prendas que estaban destinadas al plantel que disputaba el Torneo Regional Federal Amateur. Desde la institución habían estimado las pérdidas en alrededor de $10 millones.

La investigación avanzó a partir de la denuncia presentada por el presidente de Unión, Enrique Tello. El 11 de septiembre, personal de la Brigada de Investigaciones Sur realizó cuatro allanamientos en distintos domicilios de Rawson. Durante los procedimientos recuperaron más de 50 prendas oficiales del club, además de otros elementos vinculados con la causa.

Como resultado de esos operativos fueron detenidos Fernández y Chumbita. Ambos quedaron inicialmente vinculados a la investigación por el robo agravado por escalamiento, aunque las responsabilidades penales terminaron delimitándose de manera diferente.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal Claudia Salica y del ayudante fiscal Ignacio Domínguez, integrantes de la UFI Delitos contra la Propiedad.

Con los acuerdos alcanzados, la Justicia resolvió la situación de los dos acusados: Fernández deberá cumplir siete meses de prisión efectiva y Chumbita tendrá que afrontar las condiciones de la suspensión de juicio a prueba, entre ellas el pago de la reparación económica al club.