Una mujer fue condenada a 20 días de prisión efectiva luego de ser descubierta cuando intentaba llevarse seis productos de higiene, valuados en aproximadamente $110.800, de un supermercado ubicado en Rivadavia. Además, la Justicia declaró su reincidencia y dispuso la prisión preventiva.

El hecho ocurrió el pasado 6 de agosto, alrededor de las 17.20, cuando la acusada, de apellido Rodríguez, ingresó al supermercado Café América.

Según consta en el legajo fiscal, la mujer tomó un carrito metálico y comenzó a colocar distintos productos de higiene. En total, seleccionó tres acondicionadores y tres shampoo Elvive de 750 mililitros, cuyo valor conjunto fue estimado en $110.800.

Luego de recorrer parte del comercio, Rodríguez regresó sobre sus pasos y habría comenzado a esconder los productos entre sus prendas. Posteriormente se dirigió hacia la línea de cajas con la intención de abandonar el establecimiento.

Sin embargo, una guardia de seguridad advirtió la maniobra y la retuvo para solicitarle que entregara los elementos que llevaba ocultos. Tras recuperar los productos, se dio intervención a las autoridades y la mujer quedó aprehendida.

Fue condenada a prisión efectiva

Ante lo ocurrido, intervino la Unidad de Abordaje Territorial y posteriormente se dio inicio al Procedimiento Especial de Flagrancia.

La causa quedó caratulada como robo agravado por escalamiento y estuvo a cargo de la fiscal Yanina Galante, con la intervención de la ayudante fiscal Lucía Escudero.

Finalmente, las partes alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado mediante el cual Rodríguez fue condenada a 20 días de prisión efectiva. Además, se declaró su reincidencia y se dispuso la prisión preventiva.