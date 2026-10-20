Los Centros Tecnológicos de San Juan llegan al cierre de su primer ciclo tras varios meses de trabajo en cinco departamentos mineros de la provincia. Jóvenes de Iglesia, Calingasta, Ullum, Valle Fértil y Jáchal presentarán desde el jueves 22 de octubre los proyectos de innovación y nuevas tecnologías que desarrollaron a partir de necesidades identificadas en cada uno de sus departamentos.

La propuesta fue desarrollada por los ministerios de Minería, Educación y Producción, Trabajo e Innovación, a través del Centro de Economía del Conocimiento e Innovación (CECI). Los estudiantes trabajaron en proyectos surgidos de las demandas de sus propias comunidades y ahora expondrán los resultados.

Las propuestas abordan áreas como educación, producción e infraestructura, según las características y necesidades de cada departamento. Los trabajos están basados principalmente en robótica e incorporan sensores, actuadores y, en algunos casos, herramientas de inteligencia artificial.

El programa comenzó en julio y estuvo destinado a chicos y adolescentes de entre 9 y 18 años de Calingasta, Iglesia, Jáchal, Ullum y Valle Fértil. Fue impulsado por los ministerios de Minería, Educación y Producción, y se desarrolló durante tres meses en las Aulas Híbridas de esos departamentos. Durante ese período, los estudiantes trabajaron con contenidos de robótica, programación y automatización.

La primera actividad será en Iglesia el jueves 22 de octubre, de 16 a 18. Al día siguiente, viernes 23, será el turno de Calingasta, de 15 a 17.

En Ullum, el encuentro se realizará el sábado 24, entre las 10 y las 12. Las actividades continuarán en Valle Fértil el viernes 30, de 15 a 17, y finalizarán en Jáchal el sábado 31 de octubre, de 10 a 12.