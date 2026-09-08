Robots marcharon exigiendo leyes contra el avance de la IA

Una inusual manifestación captó la atención este lunes en las calles de la capital de Polonia. Un grupo de 30 robots humanoides y cuadrúpedos marchó frente al Ministerio de Asuntos Digitales en Varsovia. El objetivo de la movilización fue reclamar una regulación urgente de la inteligencia artificial para proteger el trabajo.

Las máquinas participaron de la protesta portando banderas, consignas y realizando recorridos en círculos. Esta peculiar manifestación fue organizada por la iniciativa ciudadana Democratism. La acción callejera buscó advertir a la sociedad sobre la inminente sustitución de miles de trabajadores por sistemas tecnológicos avanzados.

El organizador de la marcha, Grzegorz Kuli, explicó que buscan abordar la sustitución de personas en los trabajos cognitivos. La impactante escena combinó un mensaje político con una demostración técnica de las capacidades actuales de estas máquinas. Incluso uno de los modelos presentes, identificado como Agibot A3, respondió preguntas formuladas por los periodistas.

El reclamo tecnológico y las regulaciones

Durante la manifestación, los altavoces de la organización reprodujeron diversas consignas exigiendo la defensa del empleo local. Kuli sostuvo que resulta necesario establecer normas claras antes de que el impacto sobre el mercado laboral adquiera un carácter irreversible. El experto reclamó regulaciones estatales que funcionen como un escudo protector para los trabajadores.

La marcha callejera recibió la sorpresiva visita del ministro polaco de Asuntos Digitales, Krzysztof Gawkowski. El funcionario se reunió con los organizadores y consideró que los modelos no controlados de inteligencia artificial representan un problema grave. Destacó que los sistemas incorporados en los humanoides continuarán evolucionando rápidamente con el avance de la robotización.

En materia de leyes oficiales, Gawkowski señaló que Polonia es el primer país de la Unión Europea en introducir una supervisión del mercado. Anunció planes concretos para crear una Comisión para el Desarrollo y la Seguridad de la Inteligencia Artificial a nivel nacional. En julio se promulgó una legislación para aplicar de forma estricta las normativas europeas que ya se encuentran vigentes.

El origen de las máquinas y el debate global

El 100% de los aparatos utilizados en la protesta fueron fabricados por Delta Robots, una reconocida empresa de origen polaco. Esta compañía lleva más de una década produciendo máquinas humanoides y cuadrúpedas de alta tecnología. Esta firma y la agencia de empleo que preside el organizador de la marcha comparten su sede central en la ciudad de Opole.

Kuli es director de una empresa de robótica, titular de una agencia de empleo y ex miembro del Consejo del Mercado de Trabajo. El directivo aseguró que se sienten responsables de informar a la sociedad sobre los cambios tecnológicos rápidos que se avecinan. Reconoció que el ritmo de estas transformaciones laborales les genera un profundo temor de cara al futuro.

Democratism aclaró que su objetivo no es frenar de ninguna manera el desarrollo tecnológico y científico. La agrupación busca generar un debate profundo sobre sus consecuencias y encontrar mecanismos para reducir los efectos negativos. La organización aspira a convertirse en un movimiento internacional que discuta el impacto de la automatización laboral.