Una de las dos empresas que compitieron por la explotación del Gran Hotel Provincial presentó un recurso de reconsideración contra la adjudicación a Austral Cuyo S.R.L. Se trata de Rodeo Travel Hoteles & Resorts S.A.S., que pidió al Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte revisar el Decreto N° 001291-MTCyD-2026 y suspender su ejecución mientras se analizan cuestionamientos sobre la documentación y la evaluación.

La presentación ingresó el 1 de octubre. Rodeo aclaró que el recurso no suspende por sí mismo la adjudicación y que todavía no fue notificada de una resolución sobre ese pedido.

“Necesitamos que las reglas de evaluación sean equitativas para ambas empresas”, afirmó a DIARIO HUARPE Aldo Gustavo Rodríguez Enrique, administrador titular de Rodeo Travel.

El Gobierno informó que Austral Cuyo resultó adjudicataria de la Licitación Pública N° 016/2026 para explotar el hotel durante 20 años. Según el comunicado oficial, alcanzó 95 puntos y fue considerada la propuesta más conveniente.

La diferencia de puntajes

El informe de la Comisión Evaluadora muestra que Austral Cuyo obtuvo 95 puntos y Rodeo Travel, 69. La mayor distancia se produjo en la propuesta comercial: Austral recibió 42 puntos contra 20 de Rodeo. También se impuso en antecedentes, capacidad económico-financiera y beneficio social.

Rodeo obtuvo ventaja en el canon: ofreció $18.000.000 mensuales y recibió 20 puntos, mientras Austral propuso $15.100.000 y obtuvo 15. Desde la empresa remarcaron que el canon era solo uno de los criterios, pero cuestionaron cómo se fundamentaron las diferencias en los demás apartados.

“De los siete ítems que había para calificar, Austral obtiene la puntuación máxima en seis. Nosotros no estamos cuestionando esa parte, sino que queremos una explicación de cuáles son los fundamentos para esta puntuación y por qué Rodeo ha sido calificado de esa manera”, explicó Rodríguez.

Qué pide revisar Rodeo

El recurso plantea observaciones sobre la acreditación de antecedentes de Austral Cuyo, su capacidad económica y financiera, los balances, aportes de terceros, el flujo de fondos y documentación relacionada con Marriott Switzerland Licensing Company.

También cuestiona antecedentes o respaldos de otras sociedades vinculadas con integrantes de Austral Cuyo. Rodeo pide determinar bajo qué figura fueron considerados, ya que la adjudicataria se presentó como una sociedad individual y no como una UTE.

Rodríguez aseguró que Rodeo presentó tres balances certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, las actas de aprobación societaria y un flujo de fondos también certificado. “Nuestra empresa ha presentado todo”, sostuvo.

La Comisión Evaluadora consideró, en cambio, que Austral acreditó una estructura financiera con mayor respaldo patrimonial y disponibilidad de recursos. También ponderó documentación vinculada con Marriott como un elemento favorable. Rodeo pide precisar qué alcance tiene ese vínculo y con qué fundamentos fue valorado.

Observaciones anteriores

Rodríguez indicó que varios de estos planteos ya habían sido formulados antes de la adjudicación. Según explicó, buscaban obtener aclaraciones y no constituían una impugnación. El decreto señala, por su parte, que Asesoría Letrada interpretó aquellas presentaciones como impugnaciones extemporáneas.

Ahora Rodeo solicita que el Ministerio responda los cuestionamientos, reconsidere la evaluación y suspenda la ejecución del decreto mientras tramita el recurso. También pidió, de manera subsidiaria, que intervenga una comisión técnica diferente.

“Esperamos una respuesta en el tiempo más corto que sea posible, porque seguramente la otra empresa también quiere que esto se defina y nosotros también”, sostuvo Rodríguez.

Sobre una eventual presentación judicial, evitó anticiparse: “De acuerdo con cómo se haya respondido y del tratamiento que se le dé al recurso, veremos qué acciones podemos tomar o no”.

Mientras no exista una resolución que modifique la situación, continúa vigente el decreto que adjudicó a Austral Cuyo la explotación del Gran Hotel Provincial.