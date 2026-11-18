La tensión entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Chimbas sumó un nuevo capítulo por la recategorización de los empleados municipales. En una entrevista exclusiva con DIARIO HUARPE, la intendenta Daniela Rodríguez denunció que el cuerpo legislativo dejó a más de diez trabajadores de planta permanente sin categoría y anticipó que buscará corregir la situación antes de avanzar con la promulgación de la ordenanza.

La jefa comunal reconoció que los concejales aprobaron las recategorizaciones, pero cuestionó que durante ese procedimiento hayan dejado afuera a parte del personal municipal. Según explicó, la decisión de incluir o no a determinados empleados no correspondía al Poder Legislativo.

"Ellos han tenido un gesto de aprobar las recategorizaciones, pero me voy a reservar algo que hoy hemos encontrado que no es lo correcto, que no está dentro de la potestad del Poder Legislativo, nuevamente otra situación", manifestó.

Rodríguez sostuvo que las recategorizaciones generales fueron impulsadas por el Ejecutivo para alcanzar a los trabajadores sin establecer distinciones. Por eso, cuestionó que el Concejo haya introducido exclusiones en el proceso.

"Han dejado personal de planta permanente sin categoría. Entonces se está analizando eso y hoy pongo otra vez en el tapete un nuevo condicionante que al Poder Ejecutivo lo hace retrotraer, en una palabra que yo le sigo sosteniendo: las recategorizaciones ómnibus son una potestad del Ejecutivo y la hice para todos, no seleccionando a quién sí o a quién no", afirmó.

Consultada sobre si podía corregir lo sucedido, la intendenta fue contundente: "Lo voy a hacer". Sin embargo, aclaró que todavía está evaluando el mecanismo porque tiene en sus manos la documentación para la promulgación de la ordenanza.

La mandataria también dimensionó el alcance de la situación y confirmó que la cantidad de trabajadores afectados supera la decena, aunque todavía no precisó el número definitivo.

"Hay personal que ha quedado fuera de las recategorizaciones, no por decisión del Ejecutivo sino por una decisión del Legislativo. Lo estamos evaluando, pero hay más de una decena", aseguró.

De esta manera, la recategorización municipal volvió a quedar atravesada por las diferencias entre los dos poderes de Chimbas. Ahora, el Ejecutivo deberá definir cómo instrumenta la corrección que anticipó Rodríguez y qué solución se les dará a los trabajadores que, según la intendenta, quedaron excluidos del proceso.