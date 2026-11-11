El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, sacudió el panorama político al firmar el decreto 1860 que adelanta las elecciones provinciales para el domingo 14 de febrero de 2027.

La medida, respaldada por un acuerdo general de ministros, convierte a la provincia patagónica en la primera del país en acudir a las urnas, anticipándose por ocho meses a las elecciones nacionales y rompiendo con las especulaciones sobre un eventual desdoblamiento para agosto o septiembre junto a otros distritos de la región.

Mediante este llamado anticipado, la provincia con mayor proyección por el desarrollo de Vaca Muerta renovará los cargos del Poder Ejecutivo provincial —instancia en la que Figueroa cuenta con la habilitación legal para buscar su reelección—, la totalidad de las 35 bancas de la Legislatura unicameral, además de intendencias, concejalías y comisiones de fomento.

En sintonía con la medida provincial, el intendente de la ciudad capital, Mariano Gaido, confirmó la adhesión a la fecha fijada por la gobernación para unificar la votación en la capital neuquina