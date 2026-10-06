La crisis judicial y financiera de Flybondi no generaría, según el Gobierno de San Juan, un perjuicio económico pendiente para la Provincia. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, aseguró que el convenio que San Juan firmó con la aerolínea ya terminó y que, por ese motivo, no existe actualmente un incumplimiento contractual que deba ser reclamado ante la Justicia.

“No, no tiene perjuicio porque nosotros teníamos la posibilidad de ocupar los pasajes durante una determinada cantidad de tiempo. Eso ya había pasado hace tiempo”, explicó Romero.

Ante la consulta sobre si la situación judicial de Flybondi podía interrumpir el acuerdo que había tenido San Juan con la empresa, el ministro fue contundente: “El contrato era de dos años y ya había pasado. Entonces no hay incumplimiento”.

El acuerdo fue firmado en 2024 para el desembarco de la low cost en la provincia. DIARIO HUARPE informó que implicó un aporte no reembolsable de US$900.000 a cambio de 13.000 pasajes. La compañía comenzó a operar el 2 de septiembre de ese año con cuatro frecuencias semanales entre San Juan y Buenos Aires.

Sin embargo, Romero diferenció el final del convenio de los problemas que atravesó la empresa durante su ejecución. “No hay incumplimiento. Incumplimiento se ha venido realizando durante el tema, durante la ejecución del contrato y ha sido sufrido por todos los argentinos, por todas las jurisdicciones”, sostuvo.

La situación actual de Flybondi es más compleja. La empresa FB Líneas Aéreas S.A. se presentó el 2 de octubre en concurso preventivo de acreedores para intentar reestructurar sus deudas. La presentación quedó radicada en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N°24. Esto no significa que la compañía haya sido declarada en quiebra.

Además, existe un pedido de quiebra presentado por el Hotel Presidente por una deuda cercana a los $660 millones. Ese expediente avanzó en septiembre luego de que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revocara el rechazo inicial y permitiera que el trámite continuara.

San Juan había quedado incluida en los planes de expansión que Flybondi anunció durante la vigencia del vínculo. Romero recordó que la empresa había proyectado ampliar su operación en la provincia. “No nos olvidemos que San Juan pasó de 5 a 7 dentro de esa ampliación que ellos tenían. Bueno, desgraciadamente eso no se llevó a cabo”, afirmó.

La crisis de la aerolínea terminó impactando principalmente en la conectividad. En junio, frente a las cancelaciones y la inestabilidad de Flybondi, el Gobierno provincial buscaba alternativas para sostener y diversificar las rutas aéreas.

En ese contexto apareció JetSMART, que tiene previsto comenzar a operar la ruta San Juan-Buenos Aires el 19 de noviembre con cinco frecuencias semanales. DIARIO HUARPE informó que la compañía ocupará el espacio que dejó Flybondi en esa conexión.

Romero aseguró que la búsqueda de una alternativa no comenzó con la crisis. “Esto, yo lo he dicho siempre, con la primera aerolínea que nosotros hablamos no fue Flybondi, fue JetSmart”, señaló.

El ministro explicó que la Provincia pretende mantener conversaciones con distintas compañías y no quedar atada a una sola empresa. “A pesar de tener JetSmart, estamos trabajando con otras líneas aéreas y JetSmart lo sabe porque esto no es exclusividad”, afirmó.

Para Romero, la situación actual de Flybondi no deja un reclamo económico pendiente para San Juan por el convenio firmado en 2024, aunque sí expuso los problemas que puede generar depender de una empresa que atraviesa dificultades financieras. “Las otras líneas aéreas nos pueden generar otras posibilidades, otros destinos, otros aviones”, concluyó.

Esta versión tiene como noticia principal la definición de Romero y deja la situación judicial de Flybondi como contexto, sin cometer el error de afirmar que la empresa ya fue declarada en quiebra.