Romero le contestó a Courtois: "No escuchamos lo que piensa un jugador"

En la previa del partido frente a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Cristian Romero respondió a las declaraciones del arquero belga Thibaut Courtois, quien aseguró que el próximo campeón del torneo saldrá de la semifinal entre Francia y España. Además, el defensor argentino reconoció que la Selección debe mejorar tras los cuatro goles recibidos en los últimos dos encuentros.

Durante una conferencia de prensa, el zaguero del Tottenham evitó entrar en la polémica por las declaraciones de Courtois y dejó en claro cuál es la prioridad del plantel dirigido por Lionel Scaloni. "Nosotros estamos enfocados en mañana, va a ser duro y no escuchamos lo que piensa un jugador. Cada uno tiene su manera de pensar, pero nosotros estamos enfocados en mañana", afirmó.

Romero también hizo una autocrítica sobre el rendimiento defensivo del equipo en los cruces de eliminación directa. Argentina recibió dos goles ante Cabo Verde y otros dos frente a Egipto, una situación que el plantel considera un aspecto a corregir. "Estamos bien, hay que mejorar porque nos hicieron cuatro goles en los últimos dos partidos y nos molesta que nos hagan goles. Siempre estamos a disposición del equipo y de lo que decida el técnico", sostuvo.

El cordobés también recordó el gol que marcó frente a Egipto, cuando se sumó al ataque para iniciar la remontada argentina. Entre risas, explicó que esa decisión fue producto del desarrollo del partido y no de una indicación táctica. "Lo de ir de 9 fue un impulso, son jugadas a las que te lleva el partido por ir 2-0 abajo. No salió del cuerpo técnico. Me llega a ver Scaloni y me mata", bromeó.

De todos modos, aclaró que su principal responsabilidad continúa siendo la tarea defensiva. "Siempre es lindo convertir, pero nuestra tarea es mantener el arco en cero. Me pone contento si colaboro en ataque, pero lo nuestro es defender", remarcó.

Sobre el encuentro frente a Suiza, Romero anticipó un partido exigente y destacó el nivel del rival. "Están siendo todos partidos duros para nosotros. Mañana va a ser complicado. Suiza no se la hizo fácil a Colombia y lo dominó. Va a ser un lindo partido, tienen jugadores importantes", analizó.

En la misma conferencia también habló Facundo Medina, quien destacó la competencia interna en el plantel y aseguró que todos los futbolistas están preparados para jugar cuando el cuerpo técnico lo disponga. "Me siento bien, tenemos que estar preparados y el cuerpo técnico toma decisiones. Tenemos que dar todo hasta el final", señaló.

El defensor también se refirió a la disputa del puesto con Nicolás Tagliafico y resaltó la buena relación que mantienen. "Tengo una relación espectacular con Nico. El primer amistoso que jugué, él me dio todos los consejos. A los que no nos toque jugar, daremos nuestro apoyo desde afuera", expresó.

Por su parte, Lisandro Martínez coincidió con Romero en la necesidad de ajustar aspectos defensivos antes de los cuartos de final. "No nos gusta que nos hagan goles, tenemos que estar más concentrados. Si estamos más atentos, son goles que se pueden evitar, pero es mejor que pase ahora y llegar más fuertes a lo que viene", afirmó.

Además, el defensor del Manchester United aseguró que el plantel solo piensa en el próximo compromiso. "No hay rival que preocupe. Estamos pensando en Suiza y en nosotros, en seguir mejorando", concluyó.