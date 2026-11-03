Romero sobre las nuevas rutas aéreas: “Todas las mineras piden la salida a Santiago de Chile”

El Gobierno de San Juan busca ampliar la conectividad aérea de la provincia y generar nuevas alternativas para pasajeros y transporte de carga. Así lo confirmó el ministro de Turismo, Guido Romero, quien destacó los resultados de una reunión con representantes de distintas líneas aéreas y de Aeropuertos Argentina, en la que se expusieron las necesidades actuales y futuras de la matriz productiva local.

El funcionario explicó que las compañías se llevaron información de primera mano sobre las demandas de sectores como la minería, la industria, el agro y el turismo. A partir de esos datos, deberán avanzar con estudios para determinar la viabilidad económica y operativa de nuevas rutas.

"Han quedado en terminar de pasar antecedentes, números, el sector productivo a las líneas aéreas y ellos, por supuesto, ya están haciendo un montón de análisis que tienen que hacer", señaló Romero.

Entre los aspectos que las empresas deberán evaluar mencionó los costos que implica poner en funcionamiento una nueva conexión y la demanda potencial de pasajeros. En ese sentido, indicó que también buscan conocer cuántos sanjuaninos viajan actualmente a Mendoza para tomar vuelos hacia otros destinos, un dato que podría resultar determinante al momento de proyectar nuevas frecuencias.

La reunión fue organizada de manera conjunta por los ministerios de Turismo, Producción y Minería, encabezados por Guido Romero, Gustavo Fernández y Juan Pablo Perea, respectivamente. El titular de Turismo manifestó su satisfacción por la predisposición de las compañías y consideró que el intercambio permitió avanzar en el análisis de las oportunidades para San Juan.

"Me he llevado muy buenas devoluciones del encuentro. Las líneas aéreas están realmente muy contentas de haberse podido llevar toda esta información y poder generar las nuevas aperturas", afirmó.

En ese contexto, Romero vinculó las posibilidades de expansión con la política de cielos abiertos, que abrió nuevas oportunidades para que distintas compañías evalúen operar en el país. Según explicó, la provincia trabaja para acompañar esas iniciativas y facilitar las condiciones necesarias para concretarlas.

"La política de cielos abiertos ha dado la posibilidad de que haya un montón de líneas aéreas que quieran empezar a generar rutas nuevas, ya sea con vuelos domésticos o de cabotaje, pero también vuelos regionales", sostuvo.

La conexión con Santiago de Chile, uno de los principales pedidos

Otro de los puntos centrales de la reunión fue la posibilidad de incorporar el transporte de carga a las futuras conexiones aéreas. Romero aclaró que las alternativas en estudio no están destinadas exclusivamente al traslado de pasajeros, sino que también contemplan las necesidades logísticas de los sectores productivos.

"Cuando hablamos de la conectividad y la posibilidad de nuevas rutas, está incluido el transporte de pasajeros como el transporte internacional", explicó.

En particular, el ministro hizo hincapié en los requerimientos de la actividad minera, que demanda mejores conexiones con destinos estratégicos de la región. En ese sentido, identificó a Santiago de Chile como uno de los principales puntos de interés para las empresas del sector.

"Es el requerimiento principal que realizan todas las mineras. Las mineras pueden pedirte distintas rutas, cada una a lo mejor por su necesidad particular, pero todas piden la salida a Santiago de Chile", expresó.

La posibilidad de establecer conexiones con Chile aparece así como una de las alternativas que las aerolíneas deberán analizar a partir de la información entregada por el Gobierno provincial. Para San Juan, una mayor conectividad permitiría responder a las demandas de la actividad minera y, al mismo tiempo, ampliar las opciones de viaje para los pasajeros.

En paralelo, Romero fue consultado por la llegada de JetSMART a San Juan y el nivel de venta de pasajes, especialmente ante la cercanía de la Fiesta Nacional del Sol. Sin embargo, el fragmento disponible de la entrevista no incluye la respuesta completa del ministro sobre ese punto.