La intendenta de Caucete, Romina Rosas, volvió a reclamar obras sobre la Ruta Nacional 20 luego de la nueva tragedia vial que dejó dos jóvenes fallecidos este fin de semana. La jefa comunal lamentó las recientes pérdidas humanas y pidió que Vialidad Nacional y Vialidad Provincial trabajen de manera conjunta para avanzar en mejoras de una vía que, según sostuvo, requiere intervenciones urgentes.

"Es una ruta que requiere no solamente iluminación, que es uno de los reclamos que venimos realizando desde hace bastante tiempo, sino también avanzar con el proyecto de la doble vía. Es una ruta que merece respeto y todos debemos ser conscientes de ello", expresó Rosas.

"La realidad demuestra que hacen falta cambios. Pretendemos que esto pueda modificarse y que exista un proyecto sobre el que puedan trabajar en conjunto Vialidad Nacional y Vialidad Provincial. Eso es lo que venimos pidiendo desde hace tiempo", agregó.

El pedido por obras y el avance del proyecto

La intendenta sostuvo que el proyecto para convertir ese tramo de la Ruta 20 en una doble vía continúa siendo evaluado, aunque reconoció que la disponibilidad de recursos representa uno de los principales obstáculos para concretarlo.

"Hasta donde pudimos conocer desde el municipio y tras dialogar recientemente con autoridades de Vialidad Nacional, el proyecto sigue en estudio, pero hacen falta recursos. Sabemos cuál es la situación económica que atraviesa el organismo y también la provincia, pero no podemos dejar de insistir", afirmó.

Además, señaló que el crecimiento urbano del departamento obliga a repensar la infraestructura vial. "La zona urbana de Caucete comienza desde calle La Plata y cada vez se va ampliando más. Los cambios poblacionales que ha tenido el departamento deben estar acompañados por obras que garanticen una circulación más segura", indicó.

También remarcó que el estado de la ruta requiere intervenciones específicas. "Las dificultades de este camino están a la vista. Las curvas, el ingreso al departamento y la falta de iluminación hacen necesaria una respuesta concreta para reducir el riesgo de nuevos siniestros", sostuvo.

Cinco muertes en 128 días

El planteo de Rosas se produjo luego de una nueva tragedia registrada sobre la Ruta Nacional 20. Con las muertes de Federico Ponce Ávila, de 21 años, y Emilce Daiana Díaz, de 19, ya son cinco las víctimas fatales que se registraron en apenas 128 días y en un tramo de alrededor de siete kilómetros.

El antecedente más grave ocurrió el 21 de marzo, cuando un choque frontal terminó con la vida de Matías Osola, Valeria Pont y la pequeña Catalina Jazmín Osola, de 2 años. Desde entonces, familiares de las víctimas y distintos sectores de la comunidad volvieron a reclamar la construcción de una doble vía y otras obras de infraestructura para mejorar la seguridad sobre ese corredor nacional, una iniciativa que continúa pendiente desde hace más de una década.