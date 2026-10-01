Romina Uhrig volvió a quedar en el centro de la escena mediática después de que se confirmara su nuevo romance con Martín Borrillo, productor general de Gran Hermano. La información fue revelada por Ángel de Brito y rápidamente generó repercusión por un duro mensaje publicado por Zoe Bogach, exparticipante del reality.

Según trascendió, la relación entre Uhrig y Borrillo habría comenzado tiempo atrás, aunque ambos la mantuvieron fuera de la exposición pública. Se trata de la primera pareja conocida de la exdiputada y exparticipante de Gran Hermano desde su separación de Walter Festa, con quien estuvo casada durante nueve años.

La confirmación del vínculo, sin embargo, quedó rápidamente opacada por una declaración de Zoe Bogach que generó especulaciones alrededor de la relación.

El fuerte mensaje de Zoe Bogach

Luego de conocerse el romance, Bogach publicó un mensaje en el que aseguró: “Ahora entiendo por qué me bajaron de los streams y me cerraron las puertas del canal”. A continuación agregó que prefería perder oportunidades laborales antes que obtenerlas “por ser la amante de un hombre casado”.

La publicación fue interpretada en distintos programas y redes sociales como una referencia directa a la relación entre Uhrig y Borrillo. Sin embargo, hasta el momento, las personas involucradas no dieron una respuesta pública a esas declaraciones.

El mensaje instaló además versiones sobre supuestas internas laborales vinculadas al entorno de Gran Hermano, aunque por ahora se trata de afirmaciones realizadas públicamente por Bogach y no de hechos confirmados de manera independiente.

La nueva etapa sentimental de Romina Uhrig

Uhrig estuvo durante nueve años en pareja con Walter Festa, exintendente de Moreno y padre de sus hijas. Tras su separación, la ex Gran Hermano mantuvo un bajo perfil respecto de su vida sentimental hasta que se conoció su vínculo con Borrillo.

Por el momento, ni Uhrig ni el productor respondieron públicamente a la polémica generada por las declaraciones de Bogach, mientras el nuevo romance continúa generando repercusión en el mundo del espectáculo.