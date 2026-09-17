Rompió la domiciliaria para robar junto a su hermana embarazada

Cintia Guardia Cabrera estaba cumpliendo una condena de 10 meses bajo la modalidad de prisión domiciliaria por robos cometidos en locales comerciales, pero habría quebrantado ese beneficio para volver a delinquir. Esta vez, según la investigación, salió de su domicilio junto a su hermana Mariana Guardia Cabrera, quien está embarazada de seis meses, y ambas fueron detenidas por el robo de elementos de un comercio ubicado sobre calle Laprida, entre calles Entre Ríos y Mendoza.

El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local. De acuerdo con la investigación, las hermanas Guardia Cabrera sustrajeron un derretidor de cera para depilar y una crema corporal. Las imágenes permitieron reconstruir el accionar y, tras la denuncia realizada por la propietaria del comercio, el Ministerio Público Fiscal avanzó con la identificación y detención de las dos mujeres.

Cintia Guardia, rompió la prisión domiciliaria para salir a robar. Foto: Diario Huarpe

La situación de Cintia Guardia Cabrera generó especial atención durante la audiencia, debido a que al momento de cometer el nuevo hecho se encontraba cumpliendo una condena de prisión domiciliaria. La pena había sido impuesta en junio de 2026, también por robos en comercios, y su vencimiento estaba previsto para marzo de 2027.

Es decir, la mujer tenía vigente un beneficio que le permitía cumplir la condena fuera del Servicio Penitenciario, en razón de que tiene a su cargo a un hijo menor de cinco años. Sin embargo, según la acusación fiscal, habría incumplido las condiciones de esa modalidad para trasladarse hasta el comercio de calle Laprida y cometer un nuevo robo junto a su hermana.

Mariana Guardia, la joven cursa un embarazo de seis meses. Foto: Diario Huarpe

Mariana Guardia Cabrera también registra una condena dictada en 2025, aunque en su caso se trata de una pena de ejecución condicional. A esto se suma que actualmente se encuentra embarazada de aproximadamente seis meses.

Frente a este escenario, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de ambas imputadas por el plazo de dos meses. El juez Sanz hizo lugar al pedido y dispuso que Cintia permanezca privada de su libertad en el Servicio Penitenciario, mientras que Mariana cumplirá la medida bajo modalidad domiciliaria debido a su embarazo.

La fiscalía explicó que durante esos dos meses buscará completar las medidas de prueba y avanzar en la elaboración de la pieza acusatoria, con la expectativa de que el expediente pueda llegar a juicio.

Respecto de la prisión domiciliaria de Mariana, se aclaró que su eventual incumplimiento no implicaría automáticamente el traslado al Servicio Penitenciario. En caso de detectarse una violación de las condiciones impuestas, será necesaria una nueva audiencia en la que un juez deberá evaluar la situación y resolver si corresponde modificar la modalidad de la prisión preventiva.