La rosácea es una enfermedad inflamatoria crónica que suele manifestarse con enrojecimiento persistente en la zona central del rostro y puede acompañarse de vasos visibles, calor y lesiones inflamatorias. En Salud & Bienestar, el dermatólogo Gonzalo Campos explicó cómo reconocerla, qué factores pueden agravarla y cómo cuidar la piel.

“La rosácea básicamente es una enfermedad inflamatoria crónica”, explicó Campos.

Su aparición es más frecuente a partir de los 30 años y puede afectar tanto a mujeres como a varones. Entre las primeras señales mencionó el eritema persistente, la rubicundez o enrojecimiento centrofacial y las telangiectasias, conocidas como “arañitas” vasculares.

Señales y factores que pueden agravarla

La alteración de la barrera cutánea y la respuesta de los vasos sanguíneos también forman parte del cuadro.

Dr. Gonzalo Campos, dermatólogo.

Según explicó el especialista, la rosácea puede presentarse en distintos grados. En cuadros leves predomina el enrojecimiento persistente y los vasos visibles; en etapas moderadas pueden aparecer lesiones inflamatorias y pústulas. En los casos más severos pueden desarrollarse engrosamientos de la piel denominados fimas.

La predisposición genética es uno de los factores relacionados con su aparición. Campos señaló entre ellos la exposición al sol, el alcohol, el tabaquismo, las comidas muy calóricas o picantes y los factores emocionales.

“El estrés y la ansiedad es un factor determinante”, sostuvo.

En algunos pacientes también puede existir compromiso ocular y requerir evaluación oftalmológica.

El dermatólogo hizo especial hincapié en la exposición solar. La fotoprotección debe formar parte del cuidado cotidiano y adecuarse al tipo de piel de cada paciente. Las pieles más claras, explicó, tienen menor capacidad de defensa y requieren una protección elevada.

Cuidados diarios y consulta dermatológica

Al tratarse de una enfermedad crónica, el objetivo es mantenerla controlada.

“Es tratable, no curable”, aclaró Campos.

Entre las medidas generales recomendó una higiene suave, mantener la piel humectada y utilizar productos limpiadores suaves y sin perfumes.

El especialista también advirtió sobre el uso de corticoides sin indicación profesional.

“Los corticoides están contraindicados en esta enfermedad”, afirmó.

El tratamiento depende de la forma y severidad con que se presente la rosácea. Puede incluir fotoprotección, cambios en determinados hábitos y medicación tópica u oral. En cuadros más complejos existen además procedimientos complementarios. La elección de cada alternativa debe realizarse según las características y la evolución del paciente.

Campos remarcó que quienes sospechen tener rosácea deben sostener los controles. “La consulta siempre es saludable para evitar todas las problemáticas que puede conllevar esta enfermedad”, concluyó. Reconocer los primeros signos y recibir una evaluación profesional permite establecer cuidados adecuados y reducir el impacto de los brotes en la vida cotidiana.

Dato

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