La muerte de Rubén “Negro” Rada a los 83 años provocó una profunda conmoción a ambos lados del Río de la Plata y también despertó recuerdos en San Juan. El músico uruguayo visitó la provincia en diferentes oportunidades y dejó especialmente grabada una noche en la que llevó su candombe hasta uno de los escenarios naturales más imponentes de Calingasta.

Uno de sus pasos por tierra sanjuanina ocurrió en 2009, cuando Rada llegó a Rivadavia para participar de la denominada Fiesta de las Dos Puntas. Sin embargo, años más tarde regresaría para protagonizar una presentación que quedó entre las más particulares de su paso por la provincia.

Fue el 7 de octubre de 2017, cuando el artista uruguayo llegó al Cerro Alcázar, en Calingasta, para participar de la sexta edición del Concierto de las Américas. En medio del paisaje cordillerano, unas 3.000 personas se reunieron para disfrutar de una noche que combinó música latinoamericana, danza y la impronta inconfundible de Rada.

Antes de su presentación actuó el grupo boliviano Savia Andina y posteriormente hubo una intervención del equipo de baile de Carlos Illanes. El cierre quedó en manos del uruguayo y sus músicos, quienes hicieron sonar el candombe entre las montañas sanjuaninas.

Una noche de Rada en el Cerro Alcázar

Durante aquel espectáculo, Rada recorrió algunos de los temas más reconocidos de su carrera. Entre ellos estuvieron “Cha cha muchacha” y “Muriendo de plena”. La respuesta del público fue tal que este último tema terminó sonando dos veces durante el recital.

Su visita también dejó una curiosidad por fuera del escenario. Durante una entrevista realizada en aquella oportunidad, el músico elogió la producción vitivinícola local y aseguró que el vino sanjuanino estaba entre los más ricos que había probado.

Nueve años después de aquel concierto, la muerte del artista vuelve a traer a la memoria su vínculo con San Juan. Rada falleció este miércoles 26 de agosto, a los 83 años, luego de permanecer internado en Montevideo y atravesar durante un mes una neumonía y sus complicaciones.

Su extensa trayectoria dejó una marca fundamental en la música rioplatense, pero para los sanjuaninos también quedó aquella imagen particular: la del “Negro” Rada llevando el ritmo del candombe hasta el corazón de la cordillera.