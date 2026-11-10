La llegada del papa León XIV a la Argentina y sus mensajes dejaron repercusiones en la dirigencia política de San Juan. Referentes de distintos espacios partidarios destacaron sus llamados al diálogo, la unidad nacional, el respeto a las instituciones y la necesidad de poner a las personas en el centro de las decisiones políticas y económicas. Aunque cada uno hizo hincapié en diferentes aspectos de sus discursos, hubo una coincidencia: la responsabilidad de quienes ejercen cargos públicos de trabajar por el bien común y superar las divisiones.

Uno de los primeros en expresar su postura fue Luis Rueda, presidente del Bloquismo, quien consideró que la visita representa un "hecho histórico para la Argentina" que genera alegría y esperanza. Además, valoró que dirigentes de distintos espacios políticos hayan podido reunirse y consideró que es una señal importante para un país atravesado por desencuentros.

"Quienes tenemos responsabilidades políticas debemos recoger ese mensaje, escucharnos más y encontrar acuerdos que mejoren la vida de la gente. Podemos pensar distinto y trabajar juntos", expresó. También destacó las palabras del Pontífice sobre el trabajo, la dignidad de las personas y la atención a quienes más necesitan.

En una línea similar se manifestó Enzo Cornejo, presidente del PRO San Juan, quien puso el foco en la necesidad de fortalecer las instituciones y recuperar la confianza en la política. "Su llamado a la paz, al diálogo, a fortalecer las instituciones y a trabajar por el bien común es especialmente importante en estos tiempos", sostuvo.

El dirigente también interpretó que el mensaje papal representa una convocatoria a quienes tienen responsabilidades públicas para construir consensos y generar oportunidades. "La Argentina necesita recuperar la esperanza, superar las divisiones y entender que, por encima de cualquier diferencia política, debe estar siempre el bienestar de los argentinos", afirmó.

Por su parte, la diputada nacional de Producción y Trabajo, Nancy Picón, realizó una valoración más amplia de los conceptos abordados por León XIV. Entre los aspectos que destacó mencionó la defensa de la vida desde la concepción hasta su culminación natural, el valor del trabajo, el impulso al empleo privado y a los emprendedores, la importancia de la familia, la salud y el acompañamiento a las personas con discapacidad.

También resaltó el mensaje sobre educación y juventud, especialmente la necesidad de generar oportunidades para que las nuevas generaciones puedan construir su futuro en el país. Sin embargo, hizo especial hincapié en la responsabilidad de los dirigentes: "La política es servicio, el poder debe ejercerse con humildad y responsabilidad, y las diferencias no deben impedirnos trabajar por el bien común".

La presidenta de la UCR San Juan, Alejandra Leonardo, también consideró que se trata de un acontecimiento histórico de "invaluable valor". Entre los conceptos que rescató mencionó el llamado a la unión nacional, al diálogo, al respeto a la vida y a la persona, además de la necesidad de generar condiciones para que los jóvenes puedan proyectarse y desarrollarse en Argentina.

Desde el peronismo, el diputado nacional Cristian Andino compartió su emoción por haber podido recibir personalmente al Pontífice. Como católico, manifestó que comparte plenamente su mensaje y destacó especialmente una de sus reflexiones económicas: "Poner la economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía".

Andino también valoró las referencias a la investigación, el conocimiento y las universidades públicas como herramientas para generar oportunidades para los jóvenes. Además, rescató el mensaje transmitido durante su visita a Don Orione sobre la necesidad de cuidar y acompañar a las personas con discapacidad.

"Una visita histórica, una enorme bendición para nuestra Argentina y un mensaje de fe, esperanza y compromiso con una sociedad más justa y humana", expresó.

De esta manera, las repercusiones entre los dirigentes sanjuaninos dejaron una coincidencia que atravesó las diferencias partidarias: el llamado de León XIV a recuperar el diálogo, ejercer la política con responsabilidad y construir una sociedad que coloque el bienestar de las personas por encima de las disputas.