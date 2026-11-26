El proyecto de Código Electoral Elige, presentado por el Ejecutivo provincial para reemplazar al Sipad, tomó estado parlamentario este jueves 26 de noviembre y pasó a comisiones. En ese contexto, los diputados provinciales Luis Rueda, del Bloquismo, y Franco Aranda, del Frente Renovador San Juan, expusieron sus primeras consideraciones sobre la iniciativa, con coincidencias en torno a la boleta única de papel y observaciones sobre distintos aspectos del sistema electoral.

Rueda adelantó que el Bloquismo analizará el texto en una reunión partidaria, mientras que Aranda planteó la necesidad de revisar algunos requisitos para competir por la gobernación y las condiciones de participación de nuevos espacios políticos. Ambos legisladores señalaron que hay puntos que deberán discutirse antes de avanzar con la aprobación del nuevo código.

La boleta única, uno de los puntos de coincidencia

Rueda valoró la incorporación de la boleta única de papel y recordó que el Bloquismo ya había presentado un proyecto propio con esa propuesta. “A simple vista, lo que establece lo de la boleta única nos parece perfecto”, expresó el diputado.

Sin embargo, señaló que hay otros temas que requieren un análisis más profundo, como el funcionamiento de las internas partidarias y la recolección de avales. “Nosotros nos vamos a reunir en el partido para ver punto por punto”, adelantó, y remarcó que el nuevo código regirá las próximas elecciones provinciales.

Por su parte, Aranda también manifestó su respaldo a la boleta única y consideró que puede aportar transparencia al sistema democrático. “Me parece que le da más transparencia a la democracia, me parece también que genera ojos, que es más amigable con el medioambiente, porque se necesitan menos papeles”, sostuvo.

Las diferencias sobre las candidaturas y la representación

Uno de los puntos que Aranda pidió revisar es la exigencia de contar con una estructura partidaria en los 19 departamentos para presentar una candidatura a gobernador. A su entender, ese requisito podría dificultar la participación de personas y agrupaciones que buscan incorporarse a la política.

“Me da la sensación de que esto quita participación”, afirmó. También advirtió que la condición podría favorecer la continuidad de los espacios que ya cuentan con presencia territorial y expresó: “Este sistema va a hacer a que sigan siempre los mismos”.

El diputado del Frente Renovador también planteó observaciones sobre la distribución de las candidaturas en las boletas. El proyecto contempla una boleta para gobernador y diputados, y otra para intendentes y concejales, por lo que consideró que el diputado departamental podría perder peso territorial al quedar vinculado a la lista del candidato a gobernador.

Rueda, en cambio, consideró que esa distribución no le parece desacertada porque los diputados legislan para la provincia, aunque representen a los departamentos. Sobre los concejales, señaló que su función se desarrolla en el ámbito municipal, aunque reconoció que otras fuerzas políticas pueden tener una opinión diferente.

El financiamiento de los partidos también entra en debate

Aranda agregó que otro aspecto que merece un análisis más profundo es el financiamiento de las fuerzas políticas. Explicó que habitualmente los funcionarios electos realizan aportes partidarios y que los espacios con mayor cantidad de representantes en funciones pueden reunir más recursos.

En ese sentido, advirtió que existe una diferencia entre los partidos que gobiernan y aquellos que se encuentran en la oposición. “A la democracia no hay que condicionarla con temas económicos”, sostuvo, al plantear que las asimetrías de recursos también deben formar parte de la discusión.

Por último, aclaró que todavía no tiene una posición definitiva sobre todos los puntos de la iniciativa y que continuará estudiándola junto a sus colaboradores. Rueda, por su parte, confirmó que el Bloquismo analizará el proyecto y que está dispuesto a participar del debate legislativo.