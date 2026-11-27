Lo que comenzó como un juego en la Fiesta Nacional del Sol 2026 terminó convirtiéndose en una hermosa noticia para tres participantes. GRUPO HUARPE y Travel Rock sortearon un viaje y dos estadías en Bariloche entre quienes superaron el desafío propuesto en el stand del multimedio sanjuanino durante la celebración, con la misma dinámica de UPD - Unidos por el Desafío, el programa de HUARPE TV.

Eliana Castro fue la gran ganadora del viaje a Bariloche, que incluye traslado y alojamiento para dos personas, gracias a Travel Rock. En tanto, Ludmila Moreno y Tobias Aguilera obtuvieron una estadía para dos personas cada uno en uno de los destinos turísticos más encantadores de la Patagonia argentina.

La iniciativa conjunta entre GRUPO HUARPE, multimedio de la provincia de San Juan, y Travel Rock, empresa referente de los viajes estudiantiles y con una reconocida trayectoria entre los jóvenes sanjuaninos, permitió llevar una propuesta diferente a la Fiesta Nacional del Sol, combinando entretenimiento, conocimientos y la ilusión de viajar.

Durante la celebración, una gran cantidad de personas se acercó al stand de GRUPO HUARPE y se animó a poner a prueba sus conocimientos. La propuesta consistía en trasladar la experiencia de Unidos por el Desafío a la fiesta, con preguntas seleccionadas al azar entre las distintas categorías que forman parte del juego televisivo.

Entre risas, nervios y mucha diversión, quienes respondieron correctamente consiguieron su lugar en el sorteo por los premios mayores. Así, un total de 87 personas participaron del sorteo que se realizó este martes 24 de noviembre, una vez finalizada la Fiesta Nacional del Sol.

Una respuesta correcta terminó abriendo la puerta a una experiencia que los ganadores podrán compartir con alguien especial, entre montañas, lagos y paisajes inolvidables.

Los ganadores

Eliana Castro (DNI terminado en 795): viaje con traslado y alojamiento para dos personas en Bariloche.

Ludmila Moreno (DNI terminado en 389): estadía para dos personas en Bariloche.

Tobias Aguilera (DNI terminado en 500): estadía para dos personas en Bariloche.

Los suplentes

Rita Vila (DNI terminado en 836).

María Elena Perez (DNI terminado en 965).

Mariano Alvarez (DNI terminado en 759).

Desde el equipo de GRUPO HUARPE se contactarán con cada uno para más detalles.

Una alianza para crear nuevos recuerdos

La participación de Travel Rock fue fundamental para concretar esta iniciativa. La empresa, referente del turismo estudiantil en San Juan y protagonista de los viajes de egresados de numerosas generaciones de jóvenes, se sumó a la propuesta de GRUPO HUARPE aportando el premio mayor y brindando la oportunidad de conocer o volver a disfrutar de Bariloche.

Más allá de los premios, la Fiesta Nacional del Sol volvió a ser una oportunidad para encontrarnos, compartir alegrías y disfrutar junto a quienes nos acompañan todos los días a través de la televisión, la radio, el diario y las redes sociales.

Desde GRUPO HUARPE agradecemos a cada una de las personas que se acercaron a nuestro stand, se animaron a jugar y fueron parte de esta experiencia, y especialmente a Travel Rock por acompañarnos y hacer posible este gran premio.

A los ganadores, ¡felicitaciones! Que Bariloche sea el escenario de nuevos recuerdos, momentos felices y aventuras compartidas.