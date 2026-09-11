Rusia afirmó haber tomado ocho localidades ucranianas durante la última semana, en medio de una nueva ofensiva militar que incluyó ataques masivos con misiles y drones contra distintos puntos estratégicos de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso informó avances en las regiones de Donetsk, Zaporiyia y Járkov.

Según el parte oficial de Moscú, las tropas rusas tomaron Kurtivka y Novogrishine, en Donetsk; Zorevka, en Zaporiyia; y Berezinki, Ozerne, Dolguenke, Zarubinka y Goptivka, en Járkov. Las autoridades rusas señalaron que Novogrishine y Zorevka fueron ocupadas durante la última jornada.

En Járkov, además, el Ejército ruso aseguró haber bloqueado a dos batallones ucranianos cerca de Oljivatka, como parte de su objetivo de establecer una franja de seguridad en esa zona.

Ataques masivos contra infraestructura

Durante la última semana, el mando militar ruso reportó un ataque masivo y otros seis ataques combinados con misiles y drones sobre territorio ucraniano.

De acuerdo con el parte ruso, los blancos incluyeron empresas vinculadas al complejo industrial militar, centros logísticos, depósitos de combustible, infraestructura energética y de transporte y centros de datos.

En la región de Odesa, las fuerzas rusas aseguraron haber destruido instalaciones portuarias. También reportaron ataques en Kiev, Jmelintski y Dnipropetróvsk contra centros logísticos y plantas vinculadas al mantenimiento de equipamiento militar y al almacenamiento de componentes para drones.

En Kiev, Moscú afirmó haber alcanzado el centro de datos Be-Mobile, que según Rusia brinda soporte a las operaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y el centro logístico Hostomel.

En el puerto de Chornomorsk, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber atacado dos buques de carga con suministros militares, una lancha, depósitos de combustible y un almacén. También informó que otro buque fue alcanzado en alta mar mientras se dirigía hacia Odesa.

Ucrania respondió con drones

Ucrania respondió con ataques de drones contra varias regiones de Rusia. En Tula, a unos 200 kilómetros al sur de Moscú, un ataque dejó dos muertos y tres heridos, según informó el gobernador Dmitri Miliáyev. Las autoridades rusas aseguraron haber derribado 26 drones en esa zona.

También se reportaron ataques en Sarátov, donde un centro logístico de la empresa Ozon sufrió un incendio, y en Volgogrado, donde drones provocaron daños en un edificio de viviendas y una empresa.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró además que durante la noche derribó 777 drones ucranianos sobre 16 regiones, Crimea y los mares Negro y Caspio.

Mientras tanto, las autoridades ucranianas informaron que un nuevo ataque ruso sobre Kiev provocó daños en un edificio de nueve plantas y dejó ocho personas heridas.