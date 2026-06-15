Rusia atacó a Ucrania, incendió la Catedral de Kiev y dejó nueve muertos

Durante las primeras horas de este lunes, Rusia ejecutó una ofensiva a gran escala con proyectiles y naves no tripuladas que golpeó diversos puntos de Ucrania, provocando la muerte de al menos nueve personas y heridas a más de una veintena.

El operativo afectó con severidad a Kharkiv, donde cinco rescatistas fallecieron mientras combatían incendios provocados por los impactos, y a la capital, que registró cuatro víctimas fatales entre su población civil.

Uno de los focos de mayor conmoción fue el incendio desatado en la Catedral de la Dormición, situada dentro del histórico complejo Kyiv-Pechersk Lavra. Tymur Tkachenko, jefe de la Administración Militar, denunció que las fuerzas de Moscú golpearon "el corazón de uno de los mayores santuarios cristianos".

Este sitio, que forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO, sufrió daños de gran magnitud en su estructura milenaria. Por su parte, el metropolitano Epifanio describió el bombardeo como un crimen "contra la humanidad, contra la historia y contra el cristianismo" luego de confirmarse que el fuego alcanzó el techo del templo religioso.

La capital ucraniana enfrentó una noche de explosiones constantes que obligaron a miles de residentes a buscar refugio en las estaciones subterráneas del metro. "Kiev está bajo el principal ataque. Existe una destrucción significativa de infraestructura civil", manifestó el ministro del Interior, Ihor Klymenko, al evaluar el alcance de los daños en la ciudad.

En el distrito de Shevchenkivskyi se contabilizaron cinco impactos en un lapso de 30 minutos, afectando directamente una torre residencial de 25 pisos, un mercado y una tienda de comestibles. Tkachenko sostuvo que el ataque a edificios de viviendas no fue un error técnico, afirmando que "esta es su decisión deliberada".

Las brigadas de salud brindaron asistencia médica a 20 personas en la capital, incluyendo a un menor de edad que resultó afectado por las explosiones. En el sector de Obolonskyi, un edificio residencial de nueve plantas sufrió un impacto directo, mientras los equipos de emergencia trabajaron intensamente durante toda la madrugada para contener los múltiples siniestros reportados en la zona urbana.