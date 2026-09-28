Las Fuerzas Armadas de Rusia realizaron durante la noche una nueva serie de ataques con drones contra infraestructura de comunicaciones, energética y militar en Kiev y contra instalaciones portuarias en la región de Odesa, según informó el Ministerio de Defensa ruso. Entre los objetivos mencionados por Moscú aparecen centros de datos de empresas de telefonía e internet, instalaciones energéticas, aeródromos y distintos puntos vinculados con la logística militar.

El Ministerio de Defensa ruso aseguró que la ofensiva estuvo dirigida contra “centros logísticos y de comunicaciones, infraestructura portuaria y buques” utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. La información corresponde a la versión difundida por las autoridades rusas sobre los objetivos de la operación.

Los objetivos en Kiev

En la capital ucraniana, Rusia afirmó haber atacado un centro de procesamiento de datos de UkrTelecom, uno de los principales proveedores de telefonía fija y móvil e internet de alta velocidad del país.

También señaló como objetivo un centro de datos de DreamLine, al que describió como proveedor de servicios de internet para las Fuerzas Armadas ucranianas y de almacenamiento de información de inteligencia.

A estos ataques se sumaron, según Moscú, impactos contra instalaciones energéticas y sectores de infraestructura del aeródromo militar de Vasilkiv, ubicado en la región de Kiev.

Los ataques se produjeron después de otra noche de intensa actividad aérea sobre la capital. Autoridades ucranianas reportaron víctimas, daños en edificios y distintos incendios provocados por los impactos, mientras que la Fuerza Aérea de Ucrania informó que durante la noche fueron lanzados 165 drones, de los cuales 112 fueron derribados.

Ataques contra puertos de Odesa

En la región de Odesa, sobre el mar Negro, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber atacado un centro logístico de Nova Poshta, que según Moscú almacenaba cargamento militar.

También informó sobre un ataque contra un buque granelero en el puerto de Chornomorsk, al que vinculó con el transporte de equipamiento militar y cargamentos de doble uso para las fuerzas ucranianas.

En el puerto de Izmail, en tanto, resultó dañada infraestructura del astillero Dunaysudoservis. Moscú sostuvo que allí se realizan tareas de construcción, reparación y modernización de embarcaciones, además del mantenimiento de patrulleras de la Marina ucraniana.

La ofensiva también habría afectado una base del Servicio Estatal de Guardafronteras de Ucrania ubicada cerca del astillero y otro buque granelero que, según la versión rusa, transportaba carga militar hacia el puerto de Odesa.

Ucrania también lanzó ataques

Los ataques se produjeron en paralelo con una ofensiva ucraniana mediante drones contra infraestructura ferroviaria en territorio ruso. Según Ferrocarriles de Moscú, el tránsito de trenes fue interrumpido temporalmente en sectores de las regiones de Briansk y Kaluga.

En Briansk, las autoridades informaron además sobre el descarrilamiento de 18 vagones de carga vacíos como consecuencia de un ataque con drones.

La nueva escalada de ataques ocurre mientras Rusia mantiene su ofensiva contra infraestructura ucraniana y Kiev continúa utilizando drones contra objetivos dentro de territorio ruso.