Rusia atacó durante la madrugada de este martes dos puentes importantes de Kiev con misiles y drones, lo que provocó daños y obligó a interrumpir temporalmente la circulación. Las estructuras afectadas fueron el Pivdeni, ubicado al sur, y el Pivnichni, en el norte de la capital ucraniana, según informó el alcalde Vitali Klichkó.

Los dos puentes conectan las orillas del río Dniéper, que atraviesa la ciudad y divide a Kiev en dos sectores. Ambos ya habían sido alcanzados en ataques rusos durante las últimas semanas, lo que había obligado a disponer cierres temporales.

El impacto en el transporte de Kiev

La interrupción del tránsito no solo afectó a los vehículos, sino también al servicio de metro entre ambas márgenes del río. La línea verde del subterráneo atraviesa uno de sus tramos por el puente Pivdeni, por lo que el cierre también condicionó la circulación de pasajeros.

Las autoridades ucranianas advirtieron que Rusia busca dificultar el movimiento entre las zonas este y oeste del país mediante ataques constantes contra los puentes que cruzan el Dniéper. Estas estructuras son fundamentales para el transporte de mercancías y también para el traslado de suministros militares durante la guerra.

Misiles y drones contra la capital

Según la Fuerza Aérea ucraniana, durante la madrugada Rusia lanzó múltiples misiles y drones contra Kiev y otras regiones del país. El presidente Volodímir Zelenski había advertido el lunes que Moscú preparaba un ataque de esas características.

Los daños en los puentes se sumaron a otros impactos sobre infraestructuras importantes de la capital. La situación volvió a poner en foco la vulnerabilidad de las conexiones que permiten el desplazamiento entre las dos orillas del Dniéper.