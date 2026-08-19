Las Fuerzas Armadas de Rusia atacaron un buque y diferentes instalaciones portuarias utilizadas en apoyo de las fuerzas ucranianas, según informó este miércoles el Ministerio de Defensa ruso.

El reporte indicó que durante la operación fueron alcanzados un carguero que transportaba equipamiento militar y tanques de combustible ubicados en el puerto de Chernomorsk.

Objetivos vinculados a la logística

De acuerdo con la información difundida por Moscú, el ataque tuvo como objetivo infraestructura vinculada con el abastecimiento y la logística de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

El Ministerio de Defensa ruso identificó específicamente al mar Negro como escenario del ataque contra el carguero, mientras que en el puerto de Chernomorsk fueron alcanzados depósitos o tanques de combustible destinados a las fuerzas ucranianas.

El episodio se produce en medio de una nueva etapa de intensificación de los ataques contra infraestructura y objetivos vinculados con la logística militar. En los últimos días, Rusia y Ucrania incrementaron las operaciones con drones y misiles sobre distintos puntos del conflicto.

La información sobre los daños fue difundida inicialmente por el Ministerio de Defensa ruso y, hasta el momento, no se incorporaron en la fuente consultada detalles independientes sobre el alcance total de las pérdidas.