La transformación de la Ruta Nacional 40 Norte comenzó con el llamado a licitación para intervenir el tramo comprendido entre Talacasto y San Roque, una de las zonas más deterioradas de esta estratégica vía de comunicación de San Juan. La obra tiene un presupuesto oficial de $26.103.057.000 y un plazo de ejecución de 540 días corridos.

La apertura de sobres está prevista para el 7 de octubre, fecha en la que se conocerán las empresas interesadas en ejecutar los trabajos. Si el proceso avanza de acuerdo con el cronograma previsto, las obras podrían comenzar en noviembre y finalizar hacia mediados de 2028.

Los fondos para financiar esta primera intervención provienen del acuerdo alcanzado con el proyecto minero Vicuña, que contempla un aporte no reembolsable de US$250 millones destinado a infraestructura en la provincia.

Una intervención de más de 90 kilómetros

El tramo licitado comprende más de 90 kilómetros entre Talacasto y San Roque e incluye como sector prioritario la Sección IV, entre Tucunuco y San Roque. El objetivo es recuperar la transitabilidad de una ruta que presenta sectores con deterioro del pavimento, problemas derivados de las lluvias y puntos expuestos a crecientes.

El proyecto contempla el ensanche de la calzada, que pasará de un promedio de 6,30 metros a 7,30 metros. También se construirán banquinas de tres metros a cada lado: un metro pavimentado y dos metros con material granular enripiado.

A su vez, está prevista la colocación de una nueva carpeta de concreto asfáltico en caliente, con características de alta resistencia para soportar el tránsito que circula por la zona.

Otro de los puntos centrales de la obra será el tratamiento de los sectores afectados por el agua. Allí se ejecutarán alteos de terraplén para elevar la calzada y disminuir el riesgo de interrupciones durante las tormentas.

El pliego también establece trabajos de limpieza, desbanque y prolongación de alcantarillas y drenajes. Entre las estructuras contempladas se encuentra la alcantarilla Las Aguaditas, que será reacondicionada de manera integral.

En materia de seguridad vial, se instalarán guardarraíles y otros sistemas de contención lateral, además de nueva señalización horizontal reflectante y cartelería vertical.

Un proyecto dividido en tres sectores

La intervención forma parte de un plan integral para transformar los 143 kilómetros de la Ruta 40 Norte comprendidos entre el puente de Albardón y la rotonda de Jáchal.

El proyecto fue dividido en tres sectores para abordar las distintas necesidades de la traza. El primero comprende el recorrido entre la entrada de Albardón y Villicum, donde está prevista la construcción de una doble vía de 15,6 metros de ancho.

El segundo tramo se extiende desde Villicum hasta Talacasto y contempla la incorporación de terceras trochas de sobrepaso, con el objetivo de facilitar el adelantamiento de camiones y ordenar el tránsito pesado.

El tercer sector corresponde a Talacasto-San Roque, que es el que acaba de ser licitado. En este caso, la prioridad está puesta en la recuperación de la calzada y en las obras de protección hidráulica necesarias para reducir el impacto de las crecientes.

La Ruta 40 Norte constituye una de las principales conexiones viales de San Juan y articula el tránsito hacia Albardón, Ullum y Jáchal, además de funcionar como vía de comunicación para el movimiento hacia Iglesia y Calingasta.

La ejecución de las obras busca mejorar las condiciones de circulación y seguridad de una ruta utilizada tanto por vehículos particulares como por transporte de cargas, con impacto en la actividad productiva, turística y minera del norte provincial.