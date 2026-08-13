Orrego anunció cuándo licitarán la transformación de Ruta 40 Norte

Durante su visita a Jáchal, el gobernador Marcelo Orrego anticipó que la licitación para transformar la Ruta Nacional 40 Norte podría concretarse a fines de septiembre y que, si el proceso avanza según lo previsto, los trabajos comenzarían en noviembre. Vale recordar que en la Legislatura está el acuerdo con Vicuña por los US$250 millones que debe ser aprobado.

La fecha representa una precisión respecto de los plazos que se habían mencionado anteriormente. Hasta ahora, la Provincia había ubicado el llamado a licitación entre octubre y noviembre o, de manera más amplia, antes de que terminara el año. Ahora, Orrego puso un cronograma tentativo más cercano: licitar en septiembre y comenzar la ejecución dos meses después.

“Lo vamos a hacer”, afirmó el gobernador al referirse al proyecto en rueda de prensa, que la gestión provincial considera estratégico para mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo productivo del Norte sanjuanino.

La intervención alcanzará unos 143 kilómetros, desde el puente de Albardón hasta la rotonda de San Roque, en Jáchal. El proyecto fue organizado en tres sectores, con soluciones diferentes según las características y necesidades de cada tramo.

Qué obras se harán en los 143 kilómetros

El primer sector comprende unos 12 kilómetros, entre Albardón y Villicum, y será el que tendrá la modificación más importante. Allí está proyectada una nueva doble calzada de 15,60 metros de ancho total, con dos carriles por sentido, banquinas pavimentadas y un divisor central de hormigón que separará ambas manos de circulación.

Uno de los puntos que todavía requiere una definición técnica es el puente de Albardón. La estructura actual tiene carácter patrimonial a nivel municipal, por lo que se analizan distintas alternativas para resolver el paso sin afectar esa condición. Entre las opciones aparece construir un nuevo puente junto al existente o sumar una estructura complementaria.

El segundo tramo irá desde Villicum hasta Talacasto y tendrá aproximadamente 39 kilómetros. En este caso se mantendrá la calzada simple, aunque se incorporarán terceras trochas en sectores estratégicos para facilitar el sobrepaso, especialmente frente al tránsito de camiones y otros vehículos pesados.

También están contempladas nuevas alcantarillas, banquinas pavimentadas y defensas destinadas a mejorar la seguridad y proteger la infraestructura vial.

El tercer sector será el más largo, con unos 92 kilómetros entre Talacasto y San Roque, en Jáchal. Allí la intervención estará enfocada principalmente en recuperar y reforzar la ruta existente mediante repavimentación, alteo de la calzada en zonas expuestas al agua, construcción de alcantarillas y colocación de defensas.

Uno de los principales objetivos de esta etapa será reducir las interrupciones provocadas por las crecientes. El escurrimiento de agua sobre distintos sectores del corredor ha sido históricamente uno de los problemas que afecta la circulación hacia el Norte provincial.

Con el nuevo cronograma planteado por Orrego, la Provincia busca avanzar durante los próximos meses con el proceso licitatorio y llegar al cierre del año con la obra en ejecución. La Ruta 40 Norte aparece así como una de las principales apuestas de infraestructura vial para mejorar la conexión entre el Gran San Juan y los departamentos del Norte.