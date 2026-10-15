El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, se reunió este jueves con el jefe de Gabinete de la Nación, Diego Santilli, en Casa Rosada. Durante el encuentro, ambos repasaron las prioridades de la agenda de trabajo entre Nación y la provincia, con especial atención a la continuidad de las obras en el tramo II de la Ruta Nacional 40 Sur.

La reunión se produjo en medio de las gestiones del Gobierno sanjuanino para conseguir el financiamiento que permita reactivar los trabajos entre Tres Esquinas y el acceso a Cochagual, en Sarmiento. Ese sector, de unos 27 kilómetros, quedó paralizado tras la interrupción de los desembolsos nacionales y la falta de pago a las empresas contratistas.

Antes de viajar a Buenos Aires, Orrego había anticipado que buscaría una salida financiera para la obra y que también intentaría reunirse con autoridades de Vialidad Nacional. “No podemos olvidar la Ruta 40 Sur”, sostuvo el miércoles durante una actividad en Rawson, al remarcar la importancia del corredor para la conexión con Mendoza y el traslado de la producción hacia los mercados del Pacífico.

Sobre la posibilidad de conseguir recursos, el mandatario explicó que el financiamiento forma parte de las tratativas que lleva adelante. Además, defendió su decisión de continuar las gestiones ante la Nación por los intereses de San Juan. “A mí no se me cae ni un anillo”, afirmó.

En paralelo, la provincia consiguió la aprobación de un préstamo de US$160 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF) para modernizar cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40 en dos sectores. Sin embargo, todavía resta resolver la situación financiera del tramo II, cuya ejecución original dependía de fondos nacionales.

La reunión con Santilli se inscribe en ese escenario: el Gobierno provincial busca avanzar en las definiciones pendientes para garantizar la continuidad de una obra considerada estratégica para la conectividad y el desarrollo productivo de San Juan.