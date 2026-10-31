El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, recibió este viernes 30 de octubre al vicepresidente corporativo de Programación Estratégica de CAF, Christian Asinelli, para avanzar en los últimos trámites del crédito de US$160 millones destinado a la construcción de dos tramos de la autopista de la Ruta 40 Sur. El encuentro se produjo después de que el organismo internacional aprobara el financiamiento y la Legislatura provincial autorizara el endeudamiento.

La reunión se desarrolló en Casa de Gobierno y tuvo como eje los procedimientos técnicos y administrativos pendientes para concretar la operación. La intención del Ejecutivo provincial es avanzar con las licitaciones y recibir los primeros desembolsos antes de que termine 2026.

Tras el encuentro, Asinelli destacó el trabajo conjunto con la provincia y reconoció los problemas que presenta actualmente la ruta que conecta San Juan con Mendoza.

"Fue una reunión muy buena. Estamos trabajando muy bien con la provincia ya desde hace varios meses, en algo que es fundamental para la provincia, que es la Ruta 40, ruta que une Mendoza y San Juan, que tiene hoy muchos problemas desde el punto de vista de la infraestructura", expresó.

El funcionario también destacó las gestiones realizadas para conseguir el respaldo de Nación, necesario para concretar el financiamiento internacional.

"La vocación del gobernador es arreglarla y, en ese sentido, gracias al aval del Gobierno Nacional, pudimos conseguir la autorización, y los técnicos de CAF han trabajado contra reloj para poder llegar en tiempo y forma", sostuvo.

Qué falta para que lleguen los fondos

El préstamo fue aprobado por el directorio de CAF el pasado 1 de octubre. Posteriormente, el 22 de octubre, la Cámara de Diputados de San Juan autorizó al Ejecutivo provincial a contraer el endeudamiento, mediante una votación unánime de los 35 legisladores presentes.

Con ambas aprobaciones concretadas, el proceso ingresó en una etapa administrativa que incluye la formalización del contrato y las garantías correspondientes. La operación contempla a San Juan como prestataria y al Estado nacional como garante.

"Lo aprobamos el 1º de octubre, ahora estamos con todos los trámites administrativos, y va a ser una obra que les va a cambiar la calidad de vida a la gente y todas las personas que transitan esa ruta", manifestó Asinelli.

El vicepresidente de CAF consideró que la transformación del corredor tendrá consecuencias tanto para la seguridad vial como para el desarrollo económico.

En ese sentido, destacó que permitirá mejorar las condiciones de circulación para evitar accidentes y "ayudar al sector privado a mejorar la capacidad logística".

Los tramos que se construirán con el crédito

Los US$160 millones estarán destinados a financiar las secciones I y III de la Ruta 40 Sur, que comprenden aproximadamente 50 kilómetros de la futura autopista entre San Juan y Mendoza.

La primera sección se extiende desde el límite interprovincial hasta Tres Esquinas, en Sarmiento. La tercera comprende el sector entre el acceso a Cochagual y la calle 8, en Pocito.

En cambio, el tramo intermedio, que conecta Tres Esquinas con Cochagual, quedará bajo responsabilidad del Gobierno nacional, que comprometió los fondos necesarios para completar ese sector.

El préstamo tendrá un plazo de devolución de 15 años, con 66 meses de gracia para comenzar a amortizar el capital. La tasa de interés será variable y estará vinculada a la SOFR a seis meses, más un adicional del 1,75% anual.

El proyecto contempla la transformación de la ruta en una autopista de doble calzada, con mejoras en los accesos, colectoras y otras intervenciones destinadas a incrementar la seguridad vial.

Por ahora, el desafío de la provincia será completar las gestiones administrativas, avanzar con las licitaciones y asegurar el inicio de los desembolsos. La expectativa oficial es que los primeros fondos puedan llegar antes de fin de año, aunque todavía no se informó una fecha concreta para el comienzo de las obras.