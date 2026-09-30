La minera canadiense Sable Resources Ltd. anunció que su socio Moxico Resources plc aprobó la financiación para la próxima temporada de exploración en el proyecto El Fierro, en la provincia de San Juan. El programa incluye 3.500 metros de perforación diamantina en el sistema de pórfido de cobre, oro y molibdeno de Pyros, además de un estudio geofísico y trabajos de reconocimiento regional en áreas poco exploradas de la propiedad.

La perforación diamantina es una técnica de exploración que permite extraer muestras de roca en profundidad mediante una broca con forma de tubo. Es el método más utilizado para confirmar la existencia y calidad de un yacimiento. Los trabajos comenzarán en la segunda semana de enero de 2027.

Los tres frentes del programa

El plan aprobado por Moxico contempla tres componentes principales:

Reconocimiento geológico regional: se centrará en la zona suroeste de la propiedad El Fierro, donde amplias áreas han tenido hasta ahora una exploración detallada limitada. El objetivo es evaluar sectores prospectivos adicionales y generar nuevos blancos de exploración fuera del sistema mineralizado de Pyros, que ya es conocido.

Estudio geofísico magnetotelúrico (MT): será realizado por Quantec Geoscience y abarcará todo el sistema de pórfido de Pyros con una penetración vertical de hasta 2 kilómetros. La magnetotelúrica es una técnica que mide la conductividad del subsuelo para detectar anomalías asociadas a mineralización. Se ha convertido en una herramienta clave para la exploración de pórfidos en los Andes, donde las zonas de mayor conductividad suelen correlacionarse con presencia de cobre, oro y molibdeno.

3.500 metros de perforación: estarán destinados a extender la mineralización conocida en forma de anillo, expandir las zonas de brecha de alta ley interceptadas en campañas anteriores y probar las extensiones sur y oeste del sistema, que aún no fueron perforadas.

La exploración de campo regional y el estudio geofísico MT comenzarán en noviembre de 2026, mientras que la perforación arrancará en enero de 2027.

"Nos complace que Moxico haya aprobado la siguiente fase de exploración en El Fierro. El programa ofrece un buen equilibrio entre el avance del sistema de pórfido Pyros mediante 3.500 metros adicionales de perforación y la continuación de la exploración sistemática en todo el área", declaró el Dr. Rubén Padilla, presidente y director ejecutivo de Sable.

"El próximo programa de perforación está diseñado para extender la mineralización de cobre, oro y molibdeno en forma de anillo ya conocida, expandir las zonas de brecha de alta ley interceptadas en perforaciones anteriores y comenzar a probar las extensiones sur y oeste del sistema, aún sin perforar. Consideramos que el área sur es particularmente importante", agregó Padilla.

Qué es El Fierro

El proyecto El Fierro se ubica a 250 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan y a 110 kilómetros al sur del distrito de Vicuña, la zona que alberga los depósitos de Josemaría, Filo del Sol y Lunahuasi. Es un extenso sistema magmático-hidrotermal del Mioceno, de aproximadamente 10 por 10 kilómetros, que rodea el centro de pórfido de Pyros.

Pyros fue descubierto por Sable durante la campaña de perforación de 2021-2022. La empresa perforó 13 pozos en 2022 y descubrió un gran stock multifásico del Mioceno alojado en rocas graníticas del Pérmico. Varios pozos interceptaron intervalos significativos de mineralización de cobre, molibdeno y oro.

El acuerdo con Moxico

El 27 de febrero de 2025, Sable celebró un acuerdo con Moxico Resources mediante el cual la compañía tiene la opción de adquirir hasta un 51% de participación en el proyecto El Fierro al completar una serie de gastos y pagos de exploración durante cinco años. Además, tiene la opción de adquirir hasta un 70% al completar un estudio de factibilidad.

Sable es una empresa minera junior canadiense enfocada en el descubrimiento de proyectos de metales preciosos y cobre. En San Juan, la compañía desarrolla el Programa Regional San Juan, que abarca 120.800 hectáreas e incluye los proyectos Don Julio, El Fierro, Zorro y Cerro Negro. También tiene propiedades en la Columbia Británica, en Canadá.

El Dr. Rubén Padilla es presidente y director ejecutivo de Sable. Luis Arteaga, vicepresidente de Exploración, es la persona calificada que revisó y aprobó la información técnica del anuncio, conforme a la norma canadiense NI 43-101, el estándar que regula la divulgación de información técnica en el sector minero.