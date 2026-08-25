Dos colegios de Capital volvieron a ponerse a prueba en UPD, Unidos por el Desafío de GRUPO HUARPE, con una competencia que tuvo preguntas, nervios, risas y una historia que se llevó buena parte de las miradas: Aldana Roca, del Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, se descompuso antes de entrar al programa, fue al hospital y, lejos de quedarse en casa, decidió volver para no perderse el desafío.

Del otro lado estaba el Colegio Bilingüe Saint Paul, con Santiago Hebilla y Lucía Campayo, representantes de 5° A y del equipo azul. Frente a ellos, Ludmila Nievas y Aldana Roca defendieron al equipo naranja del Santa Teresita.

Colegio Bilingüe Saint Paul, 5to A Y Colegio Santa Teresita del Niño Jesús, 5to A. FOTO HUARPE.

Desde el comienzo, el programa dejó claro que la jornada iba a tener de todo. “Me levanté y ya me sentía mal”, contó Aldana durante la presentación. La estudiante explicó que prácticamente no había podido dormir, que terminó sintiéndose peor y que tuvo que pasar por el hospital. Sin embargo, después de ser atendida, tomó una decisión: volver a UPD.

“Dije: no me voy”, relató entre risas. Y volvió. Su familia también estuvo presente para acompañarla durante la competencia.

Del “modo aesthetic” al “modo supervivencia”

Si algo quedó claro en la presentación de ambos colegios es que los estilos eran bien diferentes. El Saint Paul mostró sus aulas, el laboratorio, el buffet y hasta un teléfono que, según explicaron, estaba siendo utilizado en plena recorrida.

El Santa Teresita, en cambio, apostó fuerte por las redes: preceptores, docentes y estudiantes protagonizaron un recorrido “aesthetic”, con palabras como “prime”, “iconic” y “good vibes”. Una presentación que mezcló humor, identidad escolar y mucha producción.

En la competencia, el Saint Paul comenzó tomando ventaja con respuestas correctas en matemática, geografía y deporte. El Santa Teresita también consiguió sumar, aunque tuvo algunos tropiezos en historia y geografía.

Después llegaron los juegos individuales: verdadero o falso, unir conceptos, Tutti Frutti y la temida lluvia de preguntas. Allí la presión empezó a sentirse. El tiempo corría y cada segundo podía significar un punto más o una respuesta perdida.

Lucía brilló en el Tutti Frutti con la letra A, mientras que Aldana logró sumar una importante cantidad de puntos con la letra B. La definición quedó para el último desafío, donde los equipos debieron responder preguntas a toda velocidad.

Santiago reconoció que la presión se sintió fuerte: “Es como mucha atención”. Lucía, por su parte, admitió que algunas respuestas las sabía, pero los nervios podían jugar en contra.

Y finalmente llegó el momento que todos estaban esperando.

Tras revisar los puntajes, se confirmó que el Colegio Bilingüe Saint Paul consiguió imponerse y avanzar a la siguiente fase de UPD, mientras que el Colegio Santa Teresita del Niño Jesús quedó con la posibilidad de buscar la revancha a través de las redes sociales.

El resultado cerró una jornada en la que hubo competencia, humor y, sobre todo, mucha actitud. Porque si algo dejó Aldana como enseñanza fue que, aun después de pasar por el hospital, volvió a ponerse el equipo naranja y salió a jugar. En UPD, claramente, rendirse no estaba en el programa.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.