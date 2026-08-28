Estaba cumpliendo una condena de tres años de prisión efectiva, tenía salidas transitorias y ahora volvió a quedar preso. Un hombre de apellido González fue señalado por una adolescente de 16 años como el presunto autor de un violento robo ocurrido en Chimbas, donde habría utilizado un revólver para quitarle su teléfono.

El hecho ocurrió el pasado 18 de agosto, cuando la chica de 16 años se encontraba junto a su hermana, de 14, esperando el colectivo de la línea 403 de la Empresa Albardón, en inmediaciones del barrio 19 de Noviembre, en Chimbas.

Según la denuncia realizada por la madre de las adolescentes, un hombre se acercó mientras las hermanas aguardaban el colectivo y las amenazó con un arma de fuego. Les exigió que entregaran sus celulares y, cuando las chicas intentaron retroceder, habría colocado el revólver contra el pecho de la adolescente de 16 años.

El sospechoso finalmente le quitó su teléfono celular, un Nuvia Focus, y escapó.

La investigación avanzó rápidamente. El 19 de agosto, un día después del robo, se realizó un allanamiento en el marco de la causa y los investigadores secuestraron un revólver que quedó incorporado al expediente como evidencia.

Al día siguiente, el 20 de agosto, fue detenido González. Pero había un dato que hacía todavía más particular su situación: el hombre ya estaba cumpliendo una condena de tres años de prisión efectiva y llevaba aproximadamente un año cumplido. Además, se encontraba gozando del régimen de salidas transitorias.

Es decir, al momento de quedar involucrado en esta nueva investigación, González no se encontraba completamente en libertad, sino que contaba con permisos para salir del establecimiento penitenciario mientras cumplía su condena.

El 24 de agosto, durante la audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria, la jueza Celia Maldonado de Álvarez resolvió dejarlo en libertad mientras continuaba la investigación.

Pero este viernes la situación volvió a cambiar.

En Tribunales se realizó una rueda de reconocimiento en la que participó la adolescente de 16 años. La chica señaló a González y lo reconoció como el hombre que, según su denuncia, la había amenazado con el arma durante el robo.

El reconocimiento llevó a la Fiscalía a solicitar nuevamente una medida de mayor gravedad contra el acusado. El ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón pidió la prisión preventiva y sostuvo el planteo ante la jueza, en el marco de la investigación dirigida por el fiscal Oscar Andrés Ghilardi.

Juan Manuel García Castrillón, ayudante fiscal.

Finalmente, la magistrada hizo lugar al pedido y dispuso que González permanezca en prisión preventiva durante tres meses.

De esta manera, el acusado volvió a quedar tras las rejas mientras avanza la investigación. La Fiscalía buscará determinar ahora si el hombre que fue reconocido por la adolescente es efectivamente quien, el pasado 18 de agosto, la habría amenazado con un revólver para robarle el celular.

El caso quedó así marcado por una particular circunstancia: González ya estaba cumpliendo una condena por otro delito y gozaba de salidas transitorias cuando quedó involucrado en esta nueva causa por un violento robo contra una adolescente.