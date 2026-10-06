Carlos Facundo Sánchez Olivares volvió a quedar tras las rejas después de cometer dos nuevos robos tras cumplir una condena de prisión efectiva. La Justicia lo condenó a 10 meses de prisión efectiva y volvió a declararlo reincidente.

Sánchez Olivares había terminado de cumplir una pena anterior el 19 de agosto de 2026. Poco más de un mes después, volvió a quedar involucrado en un nuevo hecho delictivo y ahora deberá regresar al Servicio Penitenciario Provincial.

Paula Carena, fiscal y Juan Manuel Garcia Castrillon, ayudante fiscal

El primer robo por el que fue condenado ocurrió el 23 de junio de 2026, cuando llegó alrededor de las 3:52 hasta la “Frutería Concepción 2”, ubicada sobre avenida España. Según se estableció en la investigación, rompió una puerta de panel metálico e ingresó al comercio.

Una vez adentro, sustrajo $20.000 de la caja registradora, además de frascos de miel, jugos en botella, botellas de salsa, sobres de condimentos y aceite de oliva.

El segundo episodio ocurrió el 2 de octubre de 2026, apenas semanas después de haber recuperado su libertad. En esta oportunidad, alrededor de la 1:41, llegó hasta la Carnicería Novillo Pampa, en Rawson, y forzó los candados de las rejas del local.

Sin embargo, no logró romper los elementos de seguridad y terminó retirándose sin concretar el robo.

Dos condenas anteriores

El nuevo fallo tuvo en cuenta que Sánchez Olivares ya contaba con antecedentes de prisión efectiva.

El 28 de noviembre de 2025 había recibido una condena de un mes de prisión efectiva, pena que terminó de cumplir el 26 de diciembre de 2025. Posteriormente, el 23 de febrero de 2026, recibió otra condena, esta vez de seis meses de prisión efectiva, que cumplió hasta el 19 de agosto de 2026.

Ahora, después de los nuevos hechos, fue condenado mediante un juicio abreviado a 10 meses de prisión efectiva y nuevamente declarado reincidente.

La fiscal del caso fue Paula Carena, con la asistencia del ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.