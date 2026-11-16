El Ministerio de Salud de San Juan prepara una compra de medicamentos, psicofármacos y sueros por $4.078.861.383,28 para abastecer a las cinco zonas sanitarias de la provincia. La adquisición se realizará mediante dos contrataciones directas que incluyen 316 productos diferentes, desde remedios para la presión arterial hasta soluciones utilizadas en hospitales.

Las resoluciones que autorizan los llamados a proveedores fueron firmadas el 12 de noviembre. Sin embargo, hay una aclaración importante: los más de $4.078 millones corresponden al presupuesto previsto para las compras, no a dinero que ya se haya pagado. Todavía falta conocer qué empresas serán seleccionadas y cuáles serán los precios finales.

Medicamentos para enfermedades frecuentes

La primera contratación tiene un presupuesto de $2.369.976.697,27 y comprende 194 productos. Incluye antibióticos, analgésicos y medicamentos para tratar enfermedades como la hipertensión, el colesterol elevado y distintos problemas respiratorios.

Las cantidades previstas muestran la dimensión del pedido. Salud busca adquirir 519.000 comprimidos de ácido acetilsalicílico, utilizado en tratamientos cardiovasculares; 487.000 de amlodipina, indicada para la presión arterial; 400.000 cápsulas de omeprazol, utilizado para problemas gástricos; y 300.000 comprimidos de rosuvastatina, para controlar el colesterol.

También figuran 274.000 comprimidos de atorvastatina y 175.500 de amoxicilina combinada con ácido clavulánico, un antibiótico utilizado para tratar distintas infecciones.

Psicofármacos y casi 150.000 envases de solución fisiológica

La segunda contratación contempla un presupuesto de $1.708.884.686,01 para otros 122 productos. Una parte importante corresponde a medicamentos utilizados en tratamientos de salud mental y enfermedades neurológicas, como antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y anticonvulsivos.

Entre las cantidades solicitadas aparecen 235.000 comprimidos de divalproato de sodio, 133.000 de sertralina de 100 miligramos, 129.000 de sertralina de 50 miligramos y 124.200 de risperidona. También se incluyen 121.500 comprimidos de clonazepam y 115.000 de carbamazepina.

El pedido contempla además una importante cantidad de sueros y soluciones para uso hospitalario. El producto más requerido es la solución fisiológica, de la que Salud prevé comprar 149.000 envases de medio litro. También se solicitaron soluciones con dextrosa, manitol y Ringer con lactato, utilizadas en distintos procedimientos y tratamientos médicos.

Cómo será la compra

Aunque los procedimientos se realizan mediante contrataciones directas, permitirán que participen varias empresas. Los proveedores podrán presentar ofertas por uno, varios o todos los productos y Salud podrá adjudicar cada renglón por separado. Esto significa que la provisión podría quedar repartida entre distintas firmas.

El Ministerio fundamentó el mecanismo en la emergencia sanitaria prevista en la Ley 783-P. Una vez notificadas las adjudicaciones, los proveedores tendrán un plazo general de diez días hábiles para entregar los productos en el Departamento de Abastecimiento de Salud, ubicado en Rivadavia.

Además, como condición general, los medicamentos deberán tener al menos 18 meses de vigencia antes de su vencimiento. La fecha de apertura de las ofertas será el próximo jueves 19.