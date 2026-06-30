San Juan se prepara para una nueva acción sanitaria bajo el nombre de la "tarde de las mamografías", una versión de invierno de la tradicional jornada nocturna que busca facilitar el acceso al diagnóstico temprano. La actividad se llevará adelante este miércoles 1 de julio en todos los mamógrafos distribuidos en la provincia, incluyendo la unidad sanitaria móvil.

“Vamos a estar realizando mamografías, a todas las pacientes a partir de los 40 años sin obra social y que no hayan realizado una mamografía en el último año”, confirmó la Dra. Andrea Rizo, referente del Programa de Prevención de Cáncer de Mama y Cuello de Útero, a DIARIO HUARPE.

Para acceder al estudio, las interesadas deben gestionar un turno previo a través de la plataforma CiDi, ya sea mediante el número 0800 o vía WhatsApp. Cada centro de salud ha adaptado su capacidad, ofreciendo un promedio de 30 turnos por equipo. No obstante, la profesional brindó un consejo para quienes no logren reservar su lugar por los canales oficiales:

“A la paciente que no logre sacar el turno siempre le decimos: si vive cerca de ese centro de salud, puede ir porque siempre hay alguna paciente que no puede y queda el lugar vacante”.

El único camino para la cura

La relevancia de esta convocatoria radica en que la mamografía es, hasta el momento, la herramienta diagnóstica más eficaz con la que cuenta la medicina moderna para esta patología. “La mamografía es el único estudio para hacer diagnóstico precoz de cáncer de mama”, enfatizó Rizo, aclarando que, si bien el componente genético no se puede evitar en algunos casos, la prevención temprana cambia drásticamente el pronóstico.

“Es el único estudio que diagnostica antes de que aparezca una lesión en la mama; es curable y puede tener la paciente una sobrevida perfecta”, aseguró la especialista.

El cáncer de mama representa actualmente la primera causa de muerte por patologías oncológicas en la población femenina. Por esta razón, el programa provincial recomienda la realización del estudio con una frecuencia anual para pacientes mayores de 40 años que no presenten factores de riesgo. En el caso de aquellas mujeres que tengan antecedentes familiares directos, como madre o hermanas con la enfermedad, el control debe iniciarse antes.

“A partir de los 35 si hay factores de riesgo”, precisó la referente.

Un estudio rápido y vital

A pesar de los beneficios comprobados, todavía persisten temores o prejuicios respecto al procedimiento que suelen retrasar la consulta médica. Al respecto, la Dra. Rizo desmitificó la idea de que sea una práctica dolorosa o invasiva.

“Es un estudio que no genera dolor, genera una pequeña molestia, son segundos que te pueden salvar de una patología que te puede llevar a la muerte”, sentenció.

La jornada de este miércoles se presenta como una oportunidad clave para que cientos de sanjuaninas realicen su control preventivo de manera ágil y gratuita en el sistema público.