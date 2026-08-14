El Ministerio de Salud de San Juan, a través del Instituto Provincial de Hemoterapia (Iphem), puso en marcha una nueva campaña para incrementar la cantidad de donantes voluntarios y garantizar el abastecimiento cotidiano de sangre segura. La iniciativa comenzó este jueves 13 de agosto en la cartera sanitaria, donde se registraron 12 donantes.

La propuesta contempla llevar las colectas a cada ministerio y dependencia estatal, con el objetivo de facilitar que los trabajadores públicos puedan donar sin tener que trasladarse hasta los espacios habituales.

Buscan aumentar los donantes mensuales

La directora del Iphem, Rosario Roca, explicó que hasta ahora las colectas se concentraban principalmente en la planta baja del Centro Cívico, aunque la intención para este segundo semestre es avanzar “ministerio por ministerio”.

“Siempre hemos hecho colectas en la planta baja, abiertas a todo el público. Estas siguen siendo abiertas también, pero hemos diseñado para este segundo semestre ir piso por piso”, señaló.

La funcionaria aclaró que la campaña no responde a una falta de sangre, sino a la necesidad de mantener un margen de seguridad permanente. “Con el abastecimiento de sangre estamos siempre a raya. No falta, pero tampoco sobra”, sostuvo.

Actualmente, el Iphem cuenta con unos 600 donantes mensuales, pero busca alcanzar entre 700 y 800 para disponer de un mayor margen ante la demanda del sistema sanitario.

La importancia de los donantes voluntarios

Roca remarcó que uno de los principales desafíos es incrementar los donantes voluntarios, es decir, quienes concurren a donar sin hacerlo por una persona determinada. “En este último caso nos está faltando. Es un problema nacional, la escasez de donantes voluntarios”, afirmó.

La sangre tiene además un tiempo limitado de conservación: los glóbulos rojos pueden mantenerse hasta 42 días, mientras que las plaquetas duran entre 5 y 7 días. Por eso, el sistema necesita un flujo constante de donaciones.

Desde el IPHEM destacaron que donar es un procedimiento voluntario y seguro. Además, recomendaron consultar ante cualquier duda sobre los requisitos y despejar los mitos que muchas veces desalientan a los potenciales donantes.

Dónde donar en San Juan

Quienes quieran donar pueden acercarse al Iphem, ubicado en Rivadavia 728 Este, Capital, entre avenida Rawson y Güemes.