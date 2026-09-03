La salud mental no ocurre de manera aislada. Los vínculos, la familia, las condiciones económicas y el entorno forman parte del contexto que puede favorecer el bienestar o aumentar la vulnerabilidad. Desde esta mirada, la salud mental comunitaria propone no esperar solamente a que aparezca una crisis, sino trabajar antes, acompañar durante y sostener después.

El licenciado Luis Agüero Giménez, psicólogo, explicó que este paradigma busca comprender las causas detrás de los problemas. “La salud mental comunitaria viene a ser un cambio de paradigma en el enfoque de salud”, señaló.

Para explicarlo, comparó a una persona con una planta: necesita un buen “sustrato” para crecer. “Si vos generas cierto sustrato, ciertas bases, vos tenés posibilidad de que una persona pueda sacar sus mejores cualidades”, explicó. Ese entorno está compuesto por los vínculos y las condiciones sociales.

Prevenir antes de la crisis

Desde esta perspectiva, una crisis también puede convertirse en una oportunidad de cambio si existe una red capaz de acompañar.

Lic. Luis Agüero Giménez, psicólogo.

“Nosotros tenemos que desarrollar un sistema que permita la prevención de la crisis, el acompañamiento en la crisis”, sostuvo Agüero Giménez.

El objetivo es detectar el malestar, fortalecer vínculos y generar espacios donde pedir ayuda sea posible.

El psicólogo también vinculó esta mirada con los consumos problemáticos. “Los consumos problemáticos muchas veces son un refugio que no es que sean la causa, sí son el agravante de una causa”, afirmó. Detrás pueden existir situaciones familiares, sociales o personales que necesitan ser abordadas.

Una red que cuide

La falta de propósito, el aislamiento y las dificultades económicas pueden aumentar el malestar. Agüero Giménez mencionó a adolescentes que atraviesan ansiedad, angustia y falta de futuro, y a adultos mayores para quienes el aislamiento puede ser un factor de vulnerabilidad.

Frente a este escenario, la salud mental comunitaria plantea una responsabilidad compartida. No alcanza con resolver solos lo que sucede: también es necesario fortalecer las redes familiares, sociales e institucionales.

Sobre San Juan, el profesional reconoció que existen iniciativas y espacios de formación, aunque consideró que todavía queda camino por recorrer.

“Necesitamos realmente consenso social y que la opinión pública apoye para que haya una transformación del sistema de salud hacia lo proactivo y lo preventivo”, expresó.

La propuesta apunta a cambiar la lógica de esperar a que el problema se agrave. Prevenir también significa escuchar, acompañar, construir vínculos y generar condiciones para proyectarse. Como resumió el especialista, se trata de “sanar las raíces” y no limitarse a atender las consecuencias.

Salud & Bienestar se transmite por la señal de HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.