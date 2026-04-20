Con el objetivo de descomprimir la alta demanda que registran los hospitales Rawson y Marcial Quiroga, el Ministerio de Salud de San Juan puso en marcha una estrategia de fortalecimiento de la atención en la periferia. La medida apunta a dotar de más servicios médicos, mejorar el acceso en los departamentos y reducir los tiempos de espera, que hoy constituyen uno de los principales reclamos de la población.

La nueva disposición busca revertir ese esquema. “Desde el 1 de abril se mejoró el servicio en todas las guardias de la provincia, lo que incluye atención durante las 24 horas. Ahora se suman radiología, laboratorio y farmacias que antes no existían”, indicó en el Café de la Política, programa que se emite de lunes a viernes por HUARPE TV.

Hasta ahora, eran 15 los centros distribuidos en distintos departamentos que contaban con guardias médicas, pero con limitaciones importantes. “A las 17 se quedaban sin radiología, farmacia o laboratorio”, recordó Dobladez, al señalar una de las principales falencias que impulsaban la derivación de pacientes hacia la Capital.

Con la ampliación de servicios, el Gobierno provincial apuesta a consolidar un sistema más equilibrado, en el que la resolución de patologías de baja y mediana complejidad pueda realizarse en los departamentos, reservando los hospitales de alta complejidad para los casos que realmente lo requieran.

Además, el ministro de Salud, Amílcar Dobladez, explicó que con estas medidas buscan revertir uno de los problemas actuales de la cartera: la disponibilidad de turnos en hospitales como el Rawson y el Marcial Quiroga. En ese sentido, señaló: “Actualmente, un caucetero, por ejemplo, que sabe que a las 17 no encuentra servicios para su padecimiento, viaja directamente a la ciudad para atenderse en el Rawson o el Marcial Quiroga. Con estas nuevas especialidades médicas en el centro de salud, no tendrá necesidad y, por lo tanto, se descongestiona el sistema”.

Dobladez agregó: “Actualmente logramos reducir el ausentismo en el sistema de turnos del 47% al 40%, pero sigue siendo difícil bajarlo más. Por eso implementamos que quien haya pedido el turno de manera virtual y falte dos veces, la tercera deberá solicitarlo de forma presencial”.

La estrategia, además, se inscribe en un contexto en el que la demanda sanitaria continúa en alza, por lo que la eficiencia en el uso de los recursos se vuelve clave. En ese sentido, desde Salud remarcan que la combinación entre una mayor oferta en la periferia y una gestión más estricta de los turnos será determinante para mejorar la respuesta del sistema.

Las obras

El ministro de Salud, Amílcar Dobladez, detalló el avance de distintas obras de infraestructura sanitaria que buscan fortalecer el sistema en toda la provincia. Entre los proyectos principales, destacó la construcción del nuevo hospital de Calingasta y el de Angaco, además del Instituto Odontológico y nuevos consultorios en el hospital Rawson.

En paralelo, el funcionario señaló que también se ejecutan intervenciones de menor escala, pero estratégicas para mejorar la atención, como trabajos en el hospital Marcial Quiroga, el CAPS 12 de Octubre y la refuncionalización del centro de salud de La Rotonda de Rawson. Según explicó, estas obras apuntan a ampliar la capacidad operativa, optimizar los servicios y acompañar el proceso de descentralización que impulsa la cartera sanitaria.