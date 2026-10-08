Salvá, de ATAP: “El boleto de $1.300 lo paga un pasajero cada 10”

El representante de las empresas de transporte, Ricardo Salva, explicó que la estructura de usuarios y compensaciones genera un fuerte desfasaje financiero y cuestionó que el análisis del sistema se centre únicamente en el precio del boleto.

Uno de cada 10 pasajeros paga la tarifa completa del colectivo. La cifra fue planteada por Ricardo Salva, representante de la Asociación Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), al explicar la situación económica que atraviesan las empresas y el funcionamiento del esquema de tarifas y compensaciones del transporte público de San Juan.

Según Salva, el valor de $1.300 del boleto que se menciona habitualmente no representa lo que efectivamente ingresa por cada pasajero transportado, debido a la composición del universo de usuarios.

“Cuando ustedes ven un colectivo con 10 pasajeros arriba, uno ha pagado el pasaje, los otros nueve no”, explicó el representante empresario. Su planteo apunta a mostrar que la tarifa abonada directamente por el usuario constituye solamente una parte de los recursos con los que se sostiene el sistema.

Cómo se distribuyen los pasajeros

De acuerdo con la explicación de Salva, dentro de esos pasajeros existen distintos grupos que no abonan la tarifa plena. Una parte corresponde a estudiantes que acceden al boleto escolar, cuyo costo es cubierto por el Estado a través de una compensación.

También están los pasajeros con discapacidad, que cuentan con gratuidad en el servicio. El resto de los usuarios es alcanzado por compensaciones estatales que se reciben posteriormente.

“Uno puede sostener una situación en déficit un tiempo”, sostuvo Salva al referirse al impacto financiero que esta estructura genera sobre las empresas.

Según el representante de ATAP, el usuario paga en el momento alrededor del 45% de la tarifa, mientras que el 55% restante es afrontado mediante compensaciones que llegan posteriormente. Salva estimó que esas compensaciones pueden demorar entre 60 y 70 días desde la prestación del viaje.

El impacto sobre las empresas

Para ATAP, la diferencia entre el dinero que ingresa inmediatamente y los recursos que llegan posteriormente genera un desfasaje económico que se suma al resto de los costos de funcionamiento.

Salva aseguró que las empresas acumulan un perjuicio de aproximadamente $16.500 millones y que actualmente existe una diferencia de unos $2.000 millones mensuales entre los costos del sistema y los recursos disponibles.

El empresario remarcó que, por ese motivo, las empresas reclaman una mesa técnica para analizar la estructura económica del transporte. Aclaró que el planteo no consiste directamente en solicitar un aumento del boleto, sino en recomponer la ecuación económica establecida en los contratos de concesión.

“Nosotros no pedimos aumento de boletos. Pedimos recomposición de la ecuación económica que figura en el contrato de concesión”, afirmó.