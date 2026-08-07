Apenas las campanas marcaron las 16, las puertas del Santuario San Cayetano se abrieron y una ovación recibió la imagen del patrono del pan y del trabajo. Entre aplausos, pañuelos blancos agitados en el aire y los primeros acordes de los cantos religiosos, cientos de fieles comenzaron a caminar por las calles de Chimbas. Pero, entre la multitud, hubo una imagen que sobresalió: la importante presencia de jóvenes que, lejos de dejar de lado las tradiciones, eligieron expresar su fe con un pedido que se repitió una y otra vez durante toda la tarde: conseguir trabajo o agradecer por el que ya tienen.

La procesión partió desde el santuario ubicado sobre calle 2 de Septiembre. Desde allí recorrió 11 de Septiembre, continuó por Tambor de Tacuarí, cruzó 25 de Mayo y siguió por la prolongación de esa arteria. Luego avanzó por Rivadavia hasta calle La Isla para regresar nuevamente por 25 de Mayo hasta la capilla. Durante todo el recorrido, el rezo del rosario, los cánticos y las muestras de devoción acompañaron cada paso de la imagen.

La imagen de San Cayetano recorrió las calles entre cánticos, rosarios y pañuelos al aire.

Entre quienes caminaron estaba Muriel Quiroga, una joven feriante que aseguró que nunca falta a la celebración. "Vengo todos los años. He venido más que nada a pedir más trabajo porque soy feriante. También vengo a agradecer", contó mientras seguía la procesión.

Muy cerca caminaba Lulila González, quien participó por primera vez de la festividad. Para ella fue una jornada cargada de emoción después de atravesar un problema de salud. "Es la primera vez que vengo. Pido por la salud de mi hija y por la mía, porque recién salí de una operación. También por trabajo", expresó.

La historia de Ezequiel Leiva reflejó el sentido que muchos encuentran en la celebración. El año pasado llegó con un pedido; este año volvió con un agradecimiento. "Es la segunda vez que vengo. El año pasado vine a pedir un trabajo mejor y ahora estoy en un buen trabajo, así que vengo a agradecerle. Siempre le prendo una vela los días 7 y paso por acá. Le agradezco haber conseguido un buen trabajo", relató mientras caminaba acompañado por su esposa y su hija.

Para otros jóvenes, la procesión significó mantener viva una tradición familiar. Ese fue el caso de Elías Chávez, quien decidió ocupar el lugar de su madre y su abuela, dos fieles devotas que esta vez no pudieron asistir. "Es la primera vez que vengo. Vengo a pedir trabajo, por mi familia y por mi hogar. Vine en lugar de mi mamá y mi abuela, que son muy creyentes y no pudieron venir", explicó.

El pedido por una oportunidad laboral también estuvo presente en las palabras de Mariana Calvo. "Vengo a pedir trabajo para mí y para mi familia. Siempre agradezco y trato de colaborar", resumió.

No todos llegaron con una petición. Algunos, como Milton Laciar, eligieron vivir la jornada desde la gratitud. "Tratamos de venir todos los años para agradecerle a San Cayetano", comentó.

A lo largo de las cuadras, la escena se repitió una y otra vez. Jóvenes caminando junto a sus padres, parejas con sus hijos pequeños, grupos de amigos y familias enteras acompañaron la imagen del santo entre oraciones y canciones. Muchos levantaban sus pañuelos blancos cuando la imagen pasaba frente a ellos; otros extendían la mano para tocar el anda, mientras algunos preferían cerrar los ojos y rezar en silencio.

En un contexto donde acceder a un empleo sigue siendo una de las principales preocupaciones para muchos jóvenes, la procesión volvió a convertirse en un espacio donde la fe y la esperanza caminaron juntas.

Para algunos, San Cayetano representa la posibilidad de encontrar una oportunidad. Para otros, es el momento de volver un año después y decir simplemente "gracias". Esa combinación de pedidos y agradecimientos fue, una vez más, el corazón de una celebración que reunió a cientos de sanjuaninos bajo un mismo mensaje de esperanza.