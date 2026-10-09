El Gobierno de San Juan oficializó el ascenso de 250 agentes del Servicio Penitenciario Provincial, una medida que alcanza al 20% de la planta de personal de la institución. El decreto fue firmado por el gobernador Marcelo Orrego y comenzó a regir este viernes 9 de octubre. Las promociones incluyen a oficiales, suboficiales y profesionales, según confirmó el secretario de Seguridad, Enrique Delgado.

“El gobernador Orrego firmó los ascensos. A partir de hoy son un 20% de la planta de personal, tanto en personal de oficiales, suboficiales y también en la parte profesional del Servicio Penitenciario”, expresó Delgado.

La decisión implica que uno de cada cinco integrantes de la fuerza penitenciaria recibió una promoción en su carrera. Los ascensos comprenden distintas áreas y jerarquías de la institución y se suman a las medidas adoptadas por la Provincia para regularizar la situación del personal.

Entre los ascensos confirmados se encuentra el de Norma Iragorre, subdirectora del Servicio Penitenciario Provincial, quien pasó de subprefecto a prefecto. Su promoción fue destacada por Delgado, quien recordó los cambios realizados en la conducción de la institución durante la gestión de Orrego.

Iragorre asumió la Subdirección el 27 de mayo de 2025 y se convirtió en la primera mujer de carrera penitenciaria en ocupar ese cargo en San Juan. Su trayectoria dentro de la institución comenzó en 2002 y comprende distintas responsabilidades operativas, administrativas y de formación.

Delgado también recordó que, al comenzar la actual gestión provincial, se avanzó en la regularización de los ascensos que habían quedado pendientes durante años.

“Durante la gestión del señor gobernador, apenas inició la gestión, lo primero que hizo fue regularizar los ascensos en el Servicio Penitenciario, que hacía más de dos años que no ascendían”, señaló.

En ese marco, destacó la llegada de Carlos Suárez a la Dirección del Servicio Penitenciario Provincial, por tratarse de un funcionario surgido de la propia carrera penitenciaria, y la incorporación de Iragorre a la Subdirección.

Cómo se definen los ascensos

Los ascensos representan el paso a una jerarquía superior dentro de la carrera penitenciaria. La normativa provincial establece que estas promociones deben contemplar aspectos como la antigüedad, las calificaciones, la formación y las vacantes disponibles, de acuerdo con cada escalafón.

Según la información difundida por el Gobierno provincial, las promociones se desarrollan dentro de un proceso progresivo, condicionado por las posibilidades presupuestarias y los recursos disponibles.