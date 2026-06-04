El Gobierno de San Juan anunció la apertura de inscripciones para la quinta cohorte del programa de Alfabetización en Inteligencia Artificial, una iniciativa gratuita destinada a mayores de 16 años que ya capacitó a más de 1.200 sanjuaninos en ediciones anteriores.

El nuevo ciclo comenzará el lunes 16 de junio y tendrá una duración total de tres semanas, finalizando el 3 de julio. La propuesta combina clases virtuales obligatorias con instancias asincrónicas, permitiendo que los participantes organicen parte de su cursado según su disponibilidad.

El programa contempla un total de 10 horas de formación, distribuidas en dos encuentros sincrónicos online de dos horas cada uno, que se dictarán una vez por semana durante dos semanas, y seis horas de contenido asincrónico que podrán completarse de manera flexible dentro de plazos establecidos.

En cuanto a la cursada, los interesados podrán elegir entre los días lunes, miércoles o viernes, con tres franjas horarias disponibles: de 10 a 12, de 14 a 16 o de 18 a 20. Desde la organización aclararon que los horarios podrían modificarse en función del cupo y la demanda.

La iniciativa se desarrolla en el marco de un convenio entre el Gobierno de San Juan y Eidos Global, con el objetivo de acercar herramientas clave en inteligencia artificial a la comunidad y fomentar nuevas habilidades en un contexto de creciente transformación digital.

Hasta el momento, el programa ya cuenta con cuatro cohortes realizadas, consolidándose como una propuesta de formación accesible y de rápida implementación para quienes buscan incorporar conocimientos en tecnología.

Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través del enlace habilitado por el Gobierno provincial, completando el formulario correspondiente para asegurar su lugar en esta nueva cohorte.