San Juan acelera la Zona Franca de Jáchal con un perfil marcado por la minería

La Zona Franca de Jáchal avanza con una nueva estrategia: convertirse en un polo minero, logístico e industrial que acompañe el crecimiento de la actividad productiva de San Juan. El proyecto, que durante décadas permaneció sin concretarse, fue reformulado con eje en la cadena minera y en las nuevas oportunidades vinculadas al desarrollo del cobre en la provincia.

El secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Aciar, explicó a DIARIO HUARPE que la comisión de selección y evaluación de Zona Franca se reunirá para realizar un repaso de las acciones realizadas desde marzo y analizar los próximos pasos del proyecto.

El encuentro será encabezado por el ministro de Producción, Gustavo Fernández, y contará con representantes de las áreas de Producción, Minería y Gobernación, en una mesa de trabajo destinada a definir el avance administrativo y técnico de la iniciativa.

Uno de los principales puntos será el proceso de expropiación del terreno y la planificación de la infraestructura inicial. El predio elegido cuenta con unas 110 hectáreas y está ubicado en una zona estratégica para la conexión logística provincial.

“Vamos a analizar cómo va el proceso de expropiación del terreno, que está en avance, y también el render con las obras que se van a hacer allí”, explicó Aciar.

Entre las primeras obras previstas se encuentran un portal de acceso, cierre perimetral y mejoras generales del predio, con el objetivo de que el futuro operador pueda avanzar luego con la urbanización y distribución definitiva del espacio. La licitación para seleccionar al operador es proyectada para fines de este año, según indicó el funcionario.

Un proyecto pensado para la minería del cobre

El nuevo perfil de la Zona Franca está directamente relacionado con el crecimiento de la minería sanjuanina. Desde la Provincia sostienen que la iniciativa busca brindar herramientas para mejorar la competitividad de las empresas, facilitar operaciones y atraer inversiones vinculadas al sector.

Además de la zona franca tradicional, el proyecto contempla un depósito fiscal, una zona primaria aduanera y un parque industrial para empresas que necesiten instalarse en el entorno productivo sin ingresar directamente al régimen de zona franca.

“La idea es desarrollar un conglomerado de empresas con perfil minero básicamente, pero también de otras actividades. No es excluyente”, señaló Aciar.

El objetivo es que el predio funcione como un nodo donde puedan concentrarse proveedores, servicios especializados, logística y compañías relacionadas con la minería, especialmente ante las expectativas generadas por el desarrollo de nuevos proyectos de cobre en la provincia.

Un polo logístico con energía propia

El esquema proyectado también incorpora un parque solar, pensado para abastecer al complejo y sumar una alternativa energética sustentable para la zona.

Desde el Gobierno provincial plantean que la infraestructura no solo tendrá impacto en las empresas que se radiquen en el lugar, sino también en la comunidad de Jáchal.

“Queremos que también pueda alimentar de energía a la población de Jáchal y darle un beneficio, además de los empleos que se van a generar”, afirmó Aciar.

La expectativa oficial es que la Zona Franca pueda comenzar su etapa operativa durante 2027, aunque el funcionario aclaró que el avance depende también de definiciones nacionales, ya que el Ministerio de Economía de la Nación es la autoridad de aplicación del régimen.

Con este rediseño, la Zona Franca de Jáchal busca dejar de ser un proyecto pendiente y transformarse en una herramienta de desarrollo vinculada a la minería, la logística y la diversificación productiva de San Juan.