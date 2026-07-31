La tragedia aérea ocurrida en Ischigualasto, en la que perdieron la vida siete tripulantes, aceleró una decisión que el Gobierno de San Juan considera estratégica de cara al crecimiento de la actividad minera. En los próximos días presentará un nuevo protocolo de actuación que unificará información meteorológica, sanitaria, de seguridad y aeronáutica para fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias en vuelos sobre la cordillera y otras zonas de difícil acceso.

La iniciativa, elaborada de manera conjunta entre los ministerios de Salud, Seguridad, la Gobernación y organismos vinculados a la actividad aeronáutica, busca que pilotos y autoridades dispongan de toda la información disponible antes de cada despegue, especialmente en un escenario donde se espera un fuerte incremento del tránsito aéreo por el desarrollo de grandes proyectos mineros.

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, explicó que la provincia ya cuenta con protocolos de emergencia, aunque consideró necesario perfeccionar las herramientas disponibles para reducir riesgos.

"Los protocolos existen, funcionan. A nosotros como funcionarios nos toca en el comité de emergencia aplicar el protocolo y tener la capacidad, en el momento duro, de tomar las decisiones con cuidado", sostuvo.

El funcionario destacó que uno de los principales desafíos es equilibrar la rapidez de la respuesta con la seguridad de quienes participan en los operativos.

"Detrás de las víctimas y delante de las víctimas están nuestros compañeros policías, bomberos y las diferentes fuerzas a las que hay que cuidar, porque en el apuro por llegar rápido se pueden provocar también otras pérdidas u otros accidentes", advirtió.

El nuevo esquema incorporará información detallada sobre las condiciones meteorológicas, las características de cada recorrido y las particularidades del terreno antes de cada vuelo oficial o de emergencia. Para ello, se aprovechará la experiencia de pilotos sanjuaninos y mendocinos con amplio conocimiento de la geografía cordillerana.

Achem explicó que el crecimiento previsto para la minería obliga a la provincia a anticiparse a escenarios cada vez más complejos.

"Queremos aportar toda la información disponible para que quienes vuelan tengan mayores herramientas al momento de tomar decisiones", afirmó al vincular el nuevo protocolo con el aumento esperado del movimiento aéreo asociado a la industria minera.

El funcionario remarcó que la intención es llegar con procedimientos ya aceitados antes de que la actividad aérea se intensifique en los próximos años, tanto por operaciones mineras como por tareas de control, rescate y emergencias.

La experiencia histórica y el desafío de la meteorología

Achem recordó que, según los registros provinciales, San Juan contabiliza once accidentes de helicópteros a lo largo de su historia, aunque aclaró que ninguno presentó las características del siniestro ocurrido en Valle Fértil.

Por ese motivo, insistió en que será indispensable esperar las conclusiones de la investigación oficial para conocer las causas del accidente antes de extraer conclusiones.

Al mismo tiempo, puso en valor el conocimiento acumulado por la provincia sobre las condiciones meteorológicas y la geografía sanjuanina, factores que serán parte central del nuevo protocolo para minimizar riesgos en una provincia donde los vuelos sobre zonas montañosas tendrán cada vez mayor protagonismo por el desarrollo minero.

El protocolo ya se encuentra finalizado y será presentado oficialmente en los próximos días como una de las principales medidas impulsadas por el Gobierno tras la tragedia que conmocionó a San Juan.

Dato

En junio lanzaron Sumar Salud, una propuesta de asistencia médica para operaciones en alta montaña. Junto a la mendocina Helicopters AR ofrecerá medicina laboral, cobertura en campamentos, aeroevacuación y rescates en la cordillera.