Con una convocatoria que superó ampliamente las expectativas, el programa San Juan Emprende puso en marcha su proceso de mentorías destinado a fortalecer el ecosistema emprendedor de la provincia. La iniciativa, impulsada por la Dirección de Pymes y Emprendedores junto a la Agencia Calidad San Juan, comenzó su etapa de acompañamiento con 50 emprendedores seleccionados entre más de 200 inscriptos.

El lanzamiento formal se realizó en el espacio de coworking de Agencia Calidad San Juan, donde participantes y mentores dieron inicio a una experiencia que busca tender puentes entre el conocimiento especializado y quienes están dando sus primeros pasos en el mundo de los negocios.

La propuesta cuenta con la participación de 16 mentores, profesionales con experiencia en diferentes áreas, que acompañarán a los emprendedores a través de encuentros presenciales y virtuales. El objetivo es brindar herramientas concretas para fortalecer proyectos, mejorar modelos de negocio y potenciar oportunidades de crecimiento.

Desde la organización destacaron que la gran cantidad de postulantes refleja el creciente interés por el emprendedurismo, la innovación y la generación de nuevas fuentes de trabajo en San Juan. Además, remarcaron la importancia de crear espacios de acompañamiento que permitan transformar ideas en emprendimientos sostenibles.

El programa contempla una metodología de trabajo basada en grupos reducidos, con entre tres y cuatro encuentros durante un período de dos meses. A lo largo de ese proceso, los participantes podrán acceder a asesoramiento, compartir experiencias y recibir orientación para enfrentar los desafíos propios de cada etapa de desarrollo.

La iniciativa apunta no solo a fortalecer proyectos individuales, sino también a consolidar una comunidad emprendedora capaz de generar vínculos, intercambiar conocimientos y promover nuevas oportunidades de desarrollo económico en la provincia.

Con el inicio de las mentorías, San Juan Emprende da un nuevo paso en su objetivo de impulsar el talento local y acompañar a quienes apuestan por convertir sus ideas en proyectos productivos. El desafío ahora será sostener el vínculo entre mentores y emprendedores para garantizar una transferencia efectiva de conocimientos que contribuya al crecimiento de cada iniciativa.