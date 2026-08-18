El Gobierno de San Juan prepara una actualización millonaria del sistema de comunicaciones que utilizan las fuerzas de seguridad, pero el cambio no quedará solamente en radios, antenas y servidores. La licitación que se lanzó, que tiene un presupuesto oficial de $18.231.675.000, incorpora una herramienta para seguir y controlar digitalmente el movimiento y uso de las armas policiales, con información en tiempo real y posibilidad de integrarse con cámaras corporales. La apertura de sobres será el miércoles 26 de agosto, a las 9.

La incorporación apunta a modernizar un aspecto que todavía conserva registros en papel. En julio, el subsecretario de Control de Gestión, Damián Villavicencio, reconoció que la entrega de armas se asentaba mediante fichas y actas, un mecanismo que complica reconstruir rápidamente qué ocurrió con un arma determinada. “El sistema de registración es muy rudimentario”, había explicado en Radio Sarmiento.

La intención de digitalizar ese control, sin embargo, no nació ahora. El sistema ya estaba contemplado en la primera licitación realizada en junio. Pero antes, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, había anticipado que la Provincia avanzaba hacia la digitalización del inventario de armas como parte de una política de “papel cero”.

Con la nueva tecnología se buscará registrar el movimiento y utilización del armamento, controlar su circulación dentro de los depósitos y relacionar cada arma con el sistema de comunicaciones del usuario. También podrá integrarse con registros visuales, como las bodycams, y generar información sobre eventos vinculados con su utilización.

Esto no implica que la licitación contemple la compra de cámaras corporales. Lo que exige es que el sistema pueda conectarse con ellas. Se trata de una línea que Seguridad viene impulsando desde hace tiempo. Delgado había señalado a DIARIO HUARPE que “el desafío es intensificar la tecnología para el fortalecimiento de la seguridad pública” y consideró fundamental avanzar con cámaras para los efectivos que cumplen tareas operativas en la calle.

Una red con más de 2.000 radios

El control de armas es apenas una parte de una contratación mucho más grande. El objetivo principal es mantener y modernizar el Astro P25, la red digital y encriptada sobre la que se apoyan las comunicaciones de la Policía y el sistema de emergencias de San Juan.

La infraestructura tiene capacidad para 3.000 usuarios y comprende servidores, repetidoras, sistemas de geolocalización de vehículos y personas, grabación de comunicaciones y puestos de despacho del Cisem 911.

Solo en terminales, el inventario incluye 1.720 radios portátiles, 221 instaladas en vehículos y otras 80 fijas: en total, 2.021 equipos. A eso se suman antenas, amplificadores, torres, sistemas de energía de respaldo, climatización y equipamiento distribuido en distintos puntos de la provincia.

La empresa que resulte adjudicataria deberá prestar el servicio durante 48 meses, con posibilidad de prórroga. No solo tendrá que reparar las fallas que aparezcan: también deberá actualizar software y hardware y reemplazar componentes que queden obsoletos durante esos cuatro años.

Entre los trabajos previstos aparecen además 25 nuevas radios base y 16 amplificadores para el Servicio Penitenciario de Chimbas, junto con el recambio inicial de 1.220 baterías de equipos portátiles.

El llamado autorizado mediante el Decreto 1.085 es, en realidad, el segundo intento de contratación durante este año. Una licitación anterior fue declarada fracasada. Ahora, el Gobierno volvió a poner en marcha el proceso ante la proximidad del vencimiento del contrato vigente y con el objetivo de evitar que quede sin soporte una red que resulta clave para las comunicaciones operativas de las fuerzas de seguridad.