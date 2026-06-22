El Ministerio de Gobierno de San Juan, a través de la Secretaría de Gobierno, informó la actualización de los valores de las multas por infracciones de tránsito que rigen en todo el territorio provincial. Las sanciones continúan expresándose en Unidades Fijas (UF), un sistema que permite ajustar los montos de manera periódica y mantener su vigencia frente a la variación de precios.

Entre las infracciones más graves se encuentra la falta de licencia de conducir. En estos casos, las multas ascienden a 100 UF para motocicletas, lo que equivale a $233.100, mientras que para autos y camionetas alcanzan las 250 UF, es decir $582.750. En el caso de camiones y transporte público, la sanción llega a 300 UF, equivalente a $699.300.

En la misma línea, conducir en estado de ebriedad también presenta sanciones elevadas. Para motociclistas, la multa es de 150 UF ($349.650), mientras que para automóviles asciende a 250 UF ($582.750) y para vehículos de mayor porte llega a 300 UF ($699.300). Negarse a realizar el control de alcoholemia implica una penalización de 150 UF, es decir $349.650.

Otras faltas frecuentes también registran montos significativos. Cruzar un semáforo en rojo, circular en contramano o no contar con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) implica una multa de 250 UF ($582.750). La falta de seguro obligatorio se sanciona con 200 UF ($466.200).

En cuanto a las infracciones vinculadas a la seguridad personal, no utilizar casco o cinturón de seguridad, o no portar la tarjeta de identificación del vehículo, tiene una penalización de 150 UF ($349.650). En tanto, conductas como usar el teléfono celular al conducir o estacionar en doble fila se sancionan con 50 UF ($116.550).

Además, la falta de chaleco reflectante implica una multa de 100 UF, equivalente a $233.100. Desde la cartera de Gobierno remarcaron que estas medidas buscan fomentar el respeto por las normas de tránsito y reducir los riesgos en la vía pública.

Las autoridades recordaron la importancia de circular con la documentación obligatoria y cumplir con las normas vigentes, no solo para evitar sanciones económicas, sino principalmente para resguardar la seguridad de conductores, peatones y pasajeros en toda la provincia.